Governo federal pagará salário mínimo para evitar demissões no RS

De Cruzeiro do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu ministros no Rio Grande do Sul para anunciar medidas que visam manutenção de empregos. O governo federal vai pagar o valor de um salário-mínimo para repor (parte dos) vencimentos dos funcionários de empresas atingidas diretamente por enchentes e alagamentos durante dois meses. Em troca, esses funcionários terão quatro meses de estabilidade (não podem ser demitidos).

Segundo o ministro-chefe da Secretaria da Cominicação Social (Secom) e da Secretaria Extraordinária da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta (PT-RS), são 434 mil trabalhadores registrados em empresas que foram diretamente atingidas pelas águas. A previsão de investimento nessa ação é de quase R$ 1,5 bilhão, oriundos do tesouro nacional.

Independentemente se o trabalhador receba mais de um salário mínimo, o Executivo federal pagará o valor de duas parcelas de R$ 1.412,00 válidos para maio e para junho. Será opcional à empresa fazer o ressarcimento do restante do vencimento de seu funcionário, caso receba mais do que o salário mínimo. A ação foi definida em Medida Provisória (MP) assinada na tarde desta quinta-feira (6), em Arroio do Meio, durante a agenda da comitiva presidencial, que também visitou o município de Cruzeiro do Sul.