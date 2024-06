'Não podemos reconstruir em local vulnerável a enchente', diz Lula no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou, na manhã desta quinta-feira (6), o município de Cruzeiro do Sul - mais especificamente o bairro Passo de Estrela, cujas 700 casas que compunham a comunidade foram destruídas pelas águas das enchentes de maio. Ao todo, 5,7 mil pessoas, ou 46% dos habitantes do município, perderam sua residência.O mandatário veio ao Rio Grande do Sul mais do que para ver, mas para sentir o drama que vive a população gaúcha, como ele mesmo disse em rápido pronunciamento à imprensa. Lula garante que haverá todo o recurso e força necessária para a reconstrução, mas afirmou que essa reconstrução deve ocorrer de forma segura e planejada: locais com risco iminente de futuras enchentes não devem ser repovoados."Temos que reconstruir com muita responsabilidade. A gente não pode fazer imóveis em local vulneral a enchente. Eu falei aqui para as pessoas: a gente não pode fazer as casas aqui nesse lugar", declarou o presidente. Lula foi recebido por 11 famílias residente do bairro Passo de Estrela, com quem conversou, falou, mas principalmente ouviu. "Está provado que esse lugar está reservado para a água. Quando a natureza fez o mundo, esse lugar estava reservado para água. Nós, humanos, ocupamos, sem saber, muitas coisas, e agora a natureza nos alertou", seguiu o presidente. De acordo com o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), que acompanha Lula desde Brasília, tendo inclusive viajado ao RS na mesma aeronave do presidente, o governo do Estado já identificou um possível local para o reassentamento das famílias da região e deve contratar um estudo de viabilidade junto à Univates. "Sobre esta comunidade especificamente, a equipe do governo do Estado já está em campo fazendo a análise de um terreno próximo que é possível serem instaladas casas. Seriam 500 moradias. A Univates vai fazer a análise de risco desses teremos e, se tivermos a certeza que são seguros, vamos fazer a desapropriação desse terreno para encaminhar às mordias", afirmou Leite.