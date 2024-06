Mais de 700 casas foram devastadas em bairro de Cruzeiro do Sul visitado por Lula

De Cruzeiro do Sul

O bairro, não existe mais.pela força das águas das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio. A região será o local de visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (6)

O bairro se localiza as margens do Rio Taquari, na divisa entre os municípios de Lajeado, Estrela e a proporia Cruzeiro do Sul. O nome tem origem pelo fato de se localizar a "um passo" de Estrela.As mais de 700 residências, moradas de mais de 700 famílias gaúchas, foram completamente dizimadas:. Ao longo do bairro, é possível observar pertences pessoais, como roupas, onde se ficavam as casas.

No total, 5,7 mil pessoas perderam suas casas em toda Cruzeiro do Sul. O número representa 46% da população da cidade.