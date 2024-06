Lula volta ao RS nesta quinta-feira para visitas a cidades do Vale do Taquari

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna nesta quinta-feira (6) ao Rio Grande do Sul para acompanhar os trabalhos de recuperação em Arroio do Meio e Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. As duas cidades foram severamente atingidas pelas inundações.

Às 11h, o presidente visita o bairro Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, onde 650 moradias foram destruídas. Na sequência, às 12h30, estará em Arroio do Meio, onde visita a cozinha solidária do Movimento de Atingidos por Barragens (MAB).