Lula chega ao RS e sobrevoa áreas atingidas pelas cheias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua comitiva de ministros desembarcaram às 11h30min deste domingo (5) no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda - Regimento Osório -, em Porto Alegre. Antes, eles sobrevoaram as áreas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Assim que desceu do helicóptero, eles se encontraram com o governador Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, com quem faz reunião a portas fechadas.