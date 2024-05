Ministro Pimenta antecipa que Lula fará "anúncios importantes" em visita ao RS

O Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Paulo Pimenta, anunciou nesta manhã de domingo (5) que o presidente Lula fará anúncios importantes sobre reforços no auxílio ao Rio Grande do Sul. O Estado é atingido por fortes chuvas há quase uma semana, e já soma 66 óbitos e 332 municípios afetados, com mais de 15 mil pessoas em abrigos e mais de 80 mil desalojados.

Segundo o titular da pasta, o presidente deve chegar por volta das 10h30 na base aérea de Canoas, "vai fazer um sobrevoo acompanhando in loco o trabalho de resgate a situação de algumas localidades da região metropolitana". Posteriormente, está prevista uma reunião de trabalho com toda a equipe do Governo do Estado e da Defesa Civil.

Além de Pimenta, também virão ao Estado os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro do STF Edson Fachin e o presidente do TCU Bruno Dantas. Segundo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que também faz parte da comitiva, "os poderes da República, o povo brasileiro, está mobilizado pela sociedade gaúcha em garantir o salvamento de vida, atenção os abrigados e depois na reconstrução é do Estado".