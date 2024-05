Lula confirma Paulo Pimenta para ministro extraordinário da reconstrução do RS

O presidente Lula (PT) confirmou, na tarde desta quarta-feira (15), o nome do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Paulo Pimenta, para comandar o Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.

Com isso, o Estado, devastado pelas cheias que deixaram mortos e milhares de desabrigados, terá a presença de Pimenta para atuar na reconstrução do Rio Grande do Sul em conjunto com o governo estadual e as prefeituras. Será uma ponte de trabalho entre as autoridades regionais e as federais.

“Meu trabalho aqui não tem caráter executivo, mas sim de facilitar o trabalho. Estou aqui para apoiar o estado e as prefeituras e a população para que mais rapidamente cheguemos ao nosso objetivo. Estarei acompanhando todo o trabalho do nosso governo”, afirmou Pimenta.

A Medida Provisória foi assinada pelo presidente no auditório da Unisinos, em São Leopoldo.