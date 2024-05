Afetados pelas enchentes no RS que perderam móveis terão auxílio R$ 5,1 mil do governo federal

De São Leopoldo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornou nesta quarta-feira (15) ao Rio Grande do Sul acompanhado de uma comitiva de ministros para fazer novos anúncios à população atingida pelas cheias no Estado. Desta vez, ele desembarcou no município de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, região fortemente afetada pela catástrofe climática. O ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), anunciou, que o governo federal irá distribuir um auxílio de R$ 5,1 mil para as famílias que perderam tudo nas enchentes.

“Será uma verba para quem perdeu geladeira, fogão. É uma verba imediata”, afirmou. As pessoas atingidas poderão receber os pagamentos do Vale Reconstrução via aplicativo da Caixa Federal, via Pix. Os pagamentos se darão em parcela única.

O impacto inicial previsto para os cofres é de R$ 1,2 bilhão. O processo será coordenador com a Defesa Civil Nacional, em parceria com Defesa Civil Estadual, Municipal ou Secretaria de Assistência Social.

Anúncios para a recuperação do estado do Rio Grande do Sul em São Leopoldo. FOTO: Evandro Oliveira/JC.

Antes do ato, que contou com discursos políticos, Lula visitou um abrigo e conversou com pessoas atingidas pelos alagamentos. O foi realizado na Unisinos, uma das maiores universidades privadas do País. O petista anunciou o programa batizado vale reconstrução, que dará R$ 5,1 mil a famílias atingidas para investir na compra de itens perdidos com as enchentes. Também afirmou que 21 mil novas famílias serão incluídas no Bolsa-Família.

O mandatário assinou, ainda, a medida que nomeia Paulo Pimenta (PT), atual titular da Secretaria de Comunicação Social (Secom) como ministro extraordinário de Reconstrução do RS.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, lamentou a disseminação de fake news em meio à tragédia e criticou Bolsonaro.

"A partir da sua eleição (Lula) e da constituição do nosso governo, o Ministério da Saúde volta a fazer aquilo que sempre deveria ter feito e não foi feito durante a pandemia da Covid-19, que é coordenar todo esforço nacional para salvar vidas", disse.

Rui Costa foi o responsável por detalhar as medidas. O voucher de R$ 5,1 mil, por sua vez, deve ser pago em parcela única. Segundo um integrante do governo, o dinheiro poderá ser usado para compra de itens da linha branca, como geladeira e máquina de lavar, ou marrom, como televisores e outros eletroeletrônicos.

O governador Eduardo Leite (PSDB), participou da cerimônia, ele afirmou que às vezes as pessoas podem ficar "chateadas" com solenidades, mas que elas são importantes para gerar esperança no futuro e comemorar avanços para combater a crise.

Outros benefícios anunciados pelo governo federal