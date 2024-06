Rodoviária de Porto Alegre reabre nesta sexta-feira, com operações reduzidas

A Rodoviária de Porto Alegre voltará a operar em seu local original, no Largo Vespasiano Júlio Veppo, na próxima sexta-feira (7). Segundo o diretor-geral da Instituição, Giovanni Luigi, a Estação funcionará com atividades e espaço reduzidos em um primeiro momento, para que, no futuro, retome por completo a sua normalidade. A primeira viagem está prevista para ocorrer às 7h, com destino à Capão da Canoa, no Litoral Norte.

"No inicio, tanto as saídas quanto às chegadas ocorrerão apenas em um setor da Rodoviária, onde tradicionalmente acontecem os desembarques. Serão cerca de 18 box para suprir essas duas demandas. Vamos iniciando por quadrantes e, conforme aumente a demanda e normalize a nossa situação, esse espaço vai aumentando", explica.

A retomada se dará com 52 linhas intermunicipais, de 15 empresas. As viagens interestaduais, por outro lado, continuarão partindo do município de Osório. O acesso à Estação ocorrerá exclusivamente pela entrada do pórtico dos táxis, no Largo Vespasiano Veppo.

Como a energia elétrica ainda não foi restabelecida por completo no local, lojas e restaurantes permanecerão fechados nas próximas semanas. Por outro lado, Luigi assegura que toda a Estação já está seca.

"Hoje foi retirado o que restava de lodo. Agora, a Rodoviária está completamente limpa. Porém, como precisamos de eletricidade para retomar o funcionamento de todos os setores e ainda não há previsão de quando isso será possível, teremos só os banheiros públicos e guichês de passagem por ora", afirma.

O único empecilho que ainda resta para a reabertura da estação, fechada há um mês em razão dos alagamentos, é a retirada do corredor humanitário provisório montado na região. Por isso, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) realizará, nesta noite, a remoção da estrutura, a partir das 20h.

No momento, o Guaíba segue em constante recuo e não oferece mais impactos à rodoviária, que chegou a ficar completamente alagada durante o auge da cheia histórica do lago.

Desde o dia 9 de maio, as viagens intermunicipais estavam partindo de uma estação provisória instalada dentro de um terminal de ônibus urbano, entre as avenidas Antônio de Carvalho e Bento Gonçalves, na Zona Leste da Capital. Com a reabertura da Estação em seu local original, o ponto será desativado.