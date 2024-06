Viagens interestaduais voltarão a sair da Estação Rodoviária a partir do dia 13

As viagens de ônibus interestaduais voltarão a sair da Estação Rodoviária de Porto Alegre a partir da próxima quinta-feira, dia 13 de junho. Inicialmente, serão 12 horários por dia, com viagens para Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. O acesso ocorrerá pela entrada do pórtico dos táxis, no Largo Vespasiano Júlio Veppo. Os demais acessos seguirão fechados por questão de segurança. Até lá, as viagens seguirão tendo como ponto de partida a Rodoviária de Osório, no Litoral Norte gaúcho. Já as viagens que estão ocorrendo a partir da cidade de São Leopoldo não serão alteradas, e a definição sobre esse trajeto deve ocorrer em outro momento.

embarque e desembarque serão feitas pelos 18 boxes da área de desembarque intermunicipal (do boxe 55 ao 72). O espaço contará com local para a venda de passagens, área de espera e banheiros para atender os usuários. Os bilhetes também poderão ser comprados pelo site das empresas.



Na sexta-feira (7), a Estação Rodoviária será reaberta para viagens intermunicipais Serão cerca de 90 horários diários, atendendo a 116 municípios do Rio Grande do Sul. A partir de sábado (8), a Rodoviária funcionará das 6h às 21h. O prejuízo inicial estimado na rodoviária por conta das enchentes é de cerca de R$ 11,5 milhões - levando em conta somente parte elétrica e recuperação da cobertura e da parte estrutural. A decisão foi anunciada na quarta-feira (5) pela diretora de Transportes Rodoviários do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciana do Val Azevedo, pela superintendente de fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Suelen Costa, e representantes das empresas que operam as linhas interestaduais.

Como o fornecimento de energia elétrica ainda não foi totalmente restabelecido, as lojas seguirão fechadas na Rodoviária de Porto Alegre. Os permissionários enviaram e-mail solicitando a entrada no local, para limpeza das lojas e avaliação dos prejuízos. O complexo da rodoviária possui 70 lojas.