Terminais Parobé e Rui Barbosa voltam a operar no Centro Histórico

Os terminais das praças Parobé e Rui Barbosa, no Centro Popular de Compras, no Centro Histórico de Porto Alegre, voltaram a atender a população nesta quarta-feira (5). Um total de 53 linhas de ônibus foram disponibilizadas aos passageiros. Por volta das 6h, já havia fila de passageiros aguardando o embarque no terminal Parobé. Porém, ao longo do dia, a movimentação foi fraca nos dois terminais. Não foi realizado o embarque e desembarque na parada da Estação Rodoviária, que estava interditada em razão das enchentes que atingiram a região. Os terminais da Praça Parobé e Rui Barbosa foram tomados pela água do Guaíba e ficaram mais de um mês sem operação.

O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, disse que algumas linhas precisaram realizar desvios devido ao comprometimento de vias públicas ainda impactadas pela enchente, para depois seguir itinerário original, o que pode refletir na regularidade da operação dos ônibus. Sobre os deslocamentos, a dica é consultar as mudanças nos itinerários e a localização dos ônibus em tempo real no aplicativo Cittamobi ou Movit.

Movimentação de passageiros foi fraca no Terminal da Praça Parobé (Tânia Meinerz/JC)

Com o desbloqueio de mais trechos de vias públicas, as linhas 715.1 - Sarandi/Sertório, 718 - Ilha da Pintada e B09 - Aeroporto/Indústrias/Iguatemi retornam à operação e passam a circular até onde for possível acessar. A cada dia serão feitos ajustes no itinerário para contribuir com o deslocamento dos trabalhadores que necessitam alcançar estas novas áreas liberadas. Os ônibus de Porto Alegre já operam com uma oferta de 90% dos dias úteis desde o dia 23 de maio, para atender atualmente uma demanda de 70% do volume de passageiros.



Linhas atendidas no Terminal Parobé

429 - Protásio / Iguatemi / Vila Ingá

433 - Vila Jardim

436 - Jardim Ipê

441 - Antônio de Carvalho

473 - Jardim Carvalho/Jardim do Salso

656 - Passo das Pedras / Fapa

671 - Carlos Gomes / Salso

721 - Nova Gleba-Santa Rosa/Sertório

727 - Agostinho/Sertório

731 - Parque dos Maias / Sertório

756 - Passo das Pedras / Sertório

761 - Leopoldina/Sertório

762 - Rubem Berta (Sertório)

R62 - Rápida Rubem Berta



Lateral do Mercado Público

438.2 - Santana / Jardim Botânico

439 - São Manoel

476 - Petrópolis / Puc

525 - Rio Branco / Anita / Iguatemi



Lateral das bancas de hortifrutigranjeiros

470 - Bom Jesus/Madri

490.6 - Morro Santana/Jardim Ypu

494 - Rubem Berta / Protásio

495 - Manoel Elias / Protásio

R41 - Rápida Protásio



Linhas atendidas no Terminal Rui Barbosa, ao lado do Centro Popular de Compras

610.2 - Minuano/Lindoia/Sarandi

613 - Elisabeth

613.5 - Elisabeth/Sarandi

614 - Leão/Porto Seco

615 - Sarandi

617 - Iguatemi

620 - Iguatemi / Vila Jardim

621 - Nova Gleba/Santa Rosa

624 - São Borja

627 - Agostinho

631 - Parque dos Maias

632 - Nossa Senhora de Fátima

633 - Costa E Silva

633.3 - Costa E Silva/Leão

650 - Av.do Forte/Itu Coinma

652 - Hospital

653 - Itu Coinma/Av do Forte

654 - Educandário Petrópolis

659 - Ingá

665 - Planalto/Sabará

701 - Vila Farrapos/Voluntários

703 - Vila Farrapos

704 - Humaitá

704.1 - Humaitá/A.J.Renner/Dona Teodora

715.1 - Sarandi/Sertório

718 - Ilha da Pintada

Sd72 - Santa Rosa/Anchieta Semidireto

Sd73 - Fernando Ferrari/Anchieta Semidireto



Fonte: EPTC