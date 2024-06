Corredor humanitário da Castelo Branco não tem data definida para demolição

O corredor humanitário que liga a avenida Castelo Branco à rua da Conceição, no Centro Histórico, e permite a chegada a Porto Alegre, não tem data definida para a sua demolição. A informação é do secretário municipal de Obras e Infraestrutura de Capital, André Flores. "Estamos analisando a desativação para não inviabilizar a entrada da cidade e também as questões climáticas", destaca.

De acordo com Flores, não há como repetir a mesma operação quando da construção do acesso emergencial. "Foram 80 equipamentos entre caminhões, tombadeiras e retroescavadeiras. Não dá para repetir o mesmo trabalho porque poderá haver impacto na circulação do trânsito em Porto Alegre", destaca. O secretário explica que o corredor de acesso da avenida Assis Brasil também deverá ser desativado nos próximos dias. "Também estamos analisando naquele local a questão operacional para realizar a demolição e o clima. A saída pela zona Norte é uma importante ligação com a BR-290, a Freeway", acrescenta.

O diretor de Fiscalização da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Carlos Pires, inspecionou nesta quarta-feira (5) a circulação do trânsito na região da Estação Rodoviária - no sentido bairro/Centro. Com a demolição do corredor emergencial do Largo Vespasiano Júlio Veppo, na Estação Rodoviária, os condutores tiveram uma circulação tranquila na região do Centro Histórico. Os agentes da EPTC estavam no local para acompanhar a circulação dos veículos que vinham do Túnel da Conceição e pretendiam acessar a avenida Castelo Branco e a BR-290, a Freeway, ou a BR-116.

Segundo Pires, a EPTC estuda um local para a implantação de um semáforo destinado aos pedestres. "A ideia é que os pedestres possam fazer a travessia com segurança na região da rua da Conceição", destaca. A sinaleira estará ligada na quinta-feira (6). A parada de ônibus localizada em frente à Estação Rodoviária está isolada até que seja implantada um semáforo destinado aos pedestres. A prefeitura de Porto Alegre estuda a construção de uma nova passarela na rua da Conceição.

Motoristas que deixavam o Túnel da Conceição puderam acessar a Freeway passando pela Estação Rodoviária Tânia Meinerz/JC

Prefeitura estuda a construção de uma nova passarela na rua da Conceição (Foto: Tânia Meinerz/JC)

O corredor humanitário começou a ser construído pela prefeitura de Porto Alegre no dia 8 de maio. No dia 10, foi removida a passarela de pedestres da Estação Rodoviária, na rua da Conceição. A medida foi necessária para permitir a passagem de caminhões e veículos de ajuda humanitária, que garantiram o abastecimento da cidade nos dias mais críticos da enchente, desafogando a RS-118. Dias depois, o corredor foi ampliado e veículos de passeio tiveram o tráfego liberado.

Além do caminho alternativo no Centro Histórico, a prefeitura abriu outro na zona Norte, na avenida Assis Brasil entre a Fiergs e a Freeway. As passagens humanitárias emergenciais foram construídas em Porto Alegre por conta da tragédia climática que atingiu o Rio Grande Sul.