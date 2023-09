JC Te Lembra: confira o resumo da cobertura das enchentes no RS

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.



VÍDEO: notícias da semana em 1 minuto

As enchentes decorrentes das fortes chuvas que atingiram o Estado deixaram um rastro de destruição, especialmente no Vale do Taquari.. A situação é considerada a maior tragédia natural do Rio Grande do Sul nas últimas décadas. Mais de 80 municípios foram atingidos.A Defesa Civil está recebendo doações para ajudar as vítimas. Itens como alimentos, água potável, roupas e produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na Central de Doações do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, e também no Palácio Piratini.A iniciativa privada também está mobilizada para arrecadar doações., além de um, estão recebendo os itens para as vítimas das enchentes.Outras regiões do Estado seguem em alerta. Em Porto Alegre,Após o desabamento de mais um trecho em virtude das chuvas, aMais de 50 mil pontos seguem sem luz eEntre outros destaques do noticiário da semana,Entre os destaques do JC, confira a cobertura completa sobree também o conteúdo especial que celebra os 20 anos do JC Logística.Siga acompanhando aem jornaldocomercio.com, e não deixe de fazer a sua doação para ajudar as vítimas.