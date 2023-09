Ciclovia da avenida Ipiranga é interditada em toda a sua extensão

A ciclovia da avenida Ipiranga, em Porto Alegre, em toda a sua extensão, desde a avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico, até a avenida Antônio de Carvalho, na zona Leste, será interditada a partir desta quinta-feira (7). A decisão foi tomada nesta quarta-feira (6) em reunião realizada pelo prefeito Sebastião Melo, com a presença de secretários e técnicos da prefeitura. "O Estado vive uma crise dramática em decorrência dos episódios climáticos. Nossa preocupação primordial é resguardar a segurança da população e, neste caso, dos usuários da ciclovia", destacou o chefe do Executivo municipal.

A medida tem o objetivo é garantir a segurança viária e avaliar os impactos das chuvas no talude do arroio Dilúvio. Os técnicos da prefeitura farão um estudo com o diagnóstico estrutural das seções críticas dos taludes que percorrem a avenida. Trechos da ciclovia poderão ser liberados, aos poucos, conforme verificadas condições seguras de utilização.

Alternativa

Em caráter emergencial, os ciclistas poderão utilizar as ruas adjacentes como a Marcílio Dias, a Princesa Isabel, a São Manoel e a Felipe de Oliveira, no bordo da via, ou na avenida Ipiranga junto ao passeio compartilhado com pedestres. A EPTC fará a fiscalização e recomenda as vias como alternativa por ter menor fluxo de veículos. As equipes de fiscalização e os agentes da Escola Pública de Mobilidade farão ações educativas com ciclistas em alguns pontos para reforçar os cuidados e a realização de atitudes responsáveis no trânsito, destaca o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, disse que será feita uma inspeção em toda a ciclovia e as equipes farão a sinalização dos pontos e ajustes. A ideia é que os ciclistas tenham o espaço adequado para utilizar a bicicleta de forma segura e sem grandes prejuízos. Desde o domingo (3), Porto Alegre assim como todo o Rio Grande do Sul, tem enfrentado transtornos devido ao grande volume de chuvas. Além disso, há um novo alerta da Defesa Civil para temporais nos próximos dias. A partir da reunião foi criada uma força-tarefa para a realização de um diagnóstico da estrutura e de segurança para a circulação dos ciclistas.