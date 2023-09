Enxurrada derruba Ponte de Ferro sobre o Rio das Antas

A Ponte de Ferro, sobre o Rio das Antas, que liga Nova Roma do Sul a Farroupilha, foi totalmente levada pelas águas. No final da tarde de segunda-feira (4), a estrutura inaugurada em 1930 não suportou a forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul. O produtor de vinho João Pedro de Bastiani disse que nunca tinha visto uma instabilidade tão forte na região. "As águas do rio das Antas começaram a subir muito rápido e acabaram por destruir a ponte de 93 anos", ressalta o produtor. A Ponte de Ferro começou a ser construída em 1928 e se estendeu até 1930.

• LEIA MAIS: Defesa Civil monitora 60 cidades atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul

A estrutura foi construída com um pilar de 22 metros de altura, no meio do rio. As barras de ferrovia de Garibaldi foram construídas, na oficina da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, e de lá foram transportadas de trem até Nova Vicenza (hoje Farroupilha) e daí em carretas até o passo. A Ponte de Ferro sobre o Rio das Antas, liga o município de Nova Roma do Sul a Farroupilha. A estrutura, que tinha 120 metros de comprimento não resistiu a força do Rio das Antas. Com isso, o fluxo de veículos entre as duas cidades ficou completamente interrompido e sem previsão de liberação. O local foi sinalizado pelos agentes da segurança pública.

As prefeituras de Farroupilha e de Nova Roma do Sul acionaram, de forma urgente e emergencial, o governo do Estado, para buscar alternativas para, assim que possível, se encontre soluções para que o reparo da Ponte de Ferro, e a consequente liberação do trânsito, ocorra o mais breve possível.