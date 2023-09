faturamento de R$ 7,98 bilhões compilados até as 13h30min deste domingo (3), terminou, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a 46ª Expointer. O resultado aponta um aumento de 11,76% em negócios sobre a edição anterior e foi comemorado pelos organizadores da mostra . Com umcompilados até as 13h30min deste domingo (3),, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a

Não apenas pelos números. Mas pelo indicativo de crescimento consolidado da feira como espaço de negócios para o setor do agronegócio. Nesse tom, o secretário da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, exaltou a feira em todos os seus quadrantes, durante a coletiva de imprensa com o balanço da mostra.

O carro-chefe, como sempre, foram as vendas de máquinas e implementos agrícolas, que contribuíram com R$ 7,3 bilhões, ante um faturamento recorde e impressionante do ano passado de R$ 6,58 bilhões.

“Pensávamos que não seria possível superar aqueles números de 2022. Mas aqui estamos, mais uma vez, comemorando negócios em alta. Por isso, temos de valorizar o produtor rural. De grãos, de carne e de leite, que, apesar dos problemas enfrentados, segue investindo na propriedade”, disse o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers), Claudio Bier.

O dirigente também destacou a retomada do Programa Mais Alimentos, do governo federal, como importante alavancador de investimentos na produção rural.

A mostra também superou os números de visitantes na edição de 2022. Até as 13h30min, 818.943 pessoas passaram pelas catracas do parque Assis Brasil, 5,96% a mais em relação ao ano passado.

Com tamanho movimento, quem mostrou desempenho foi o Pavilhão da Agricultura Familiar. O espaço mais visitado da Expointer, concentrando 377 empreendimentos, faturou R$ 8,67 milhões – foram R$ 8,1 milhões no ano passado. A performance foi destacada pelo secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, e pelo vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS), Eugênio Zanetti.

“Desse segmento, da agricultura familiar, saíram 30% das vendas de máquinas, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). E, no pavilhão, mais de 60% dos negócios são comandados por mulheres”, apontou Santini.

Pela Fetag, Zanetti ressaltou que a mostra revelou uma atividade agrícola familiar com mais qualidade, diversidade e criatividade. Viu um agricultor com apetite para investir, apesar das dificuldades, mas não deixou de mostrar frustração com os encaminhamentos de problemas como o do setor leiteiro junto ao Ministério da Agricultura.

“Esperava anúncios mais significativos do ministro Carlos Fávaro. Mas, até agora, não temos boas notícias ao produtor. A previsão, até o final do ano, é catastrófica para o setor. Pelo jeito, ainda não chegamos ao fundo do poço”, lamentou, antes de voltar a exaltar a Expointer como evento de sucesso e importância para o todo o agronegócio.

A feira também movimentou R$ 11,7 milhões com a venda de animais, número cerca de 7% abaixo dos R$ 12,5 milhões registrados no ano passado. “O número reflete o efeito da crise no setor da carne. Mas também podemos comemorar a performance do RS Innovation, com mais de R$ 11 milhões em negócios realizados e a perspectiva de mais R$ 10 milhões em uma operação que está por se confirmar”, ponderou o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), João Wolf.

Presidente da Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul (Ocergs), Darci Pedro Hartmann mostrou entusiasmo com o resultado da Expointer, mesmo após mais um verão com forte estiagem no Estado. “Percorri muitos lugares no início do ano. Vi situações críticas. Mas o produtor gaúcho é um caso a ser estudado. Somos mais resilientes que cactos no Nordeste. E o cooperativismo tem seus números nesta feira. Dentro desse total, movimentamos R$ 530 milhões. Precisamos seguir resistindo e mostrando força nas relações com os governos estadual e federal pelo direito de sermos ouvidos e atendidos em nossas demandas”, respondeu a Zanetti, da Fetag, em tom de incentivo.

O evento, que contou ainda com a participação do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, foi encerrado pela subsecretária do parque Assis Brasil, Elizabeth Cirne Lima. “Saio dessa feira com um sentimento e uma percepção diferentes. Ouvi do ministro Carlos Fávaro que ele já esteve em muitas mostras pelo mundo. Mas que a Expointer é a mais bonita. Então, percebi que esta é a feira mais bonita, mais limpa, mais segura, mais acolhedora... São novos valores que precisamos considerar e agregar ao que ela nos traz”, concluiu Elizabeth.

OS NÚMEROS DA FEIRA EM 2023*

Público: 919.943 pessoas

Animais: R$ 11.719.520,00

Artesanatos: R$ 1.444.673,43

Comércio: R$ 55.002.565,44

Agricultura Familiar: R$ 8.673.429,12

Máquinas e implementos: R$ 7.351.431.000,00

Veículos: R$ 471.700.00,00

Insumos: 86.755.237,00

Total: R$ 7.986.728.414,99



*Até as 13h30min