Claudio Medaglia e Maria Amélia Vargas

A expectativa de uma Expointer histórica e de recordes se confirmou neste domingo (4), último dia da feira. Ao apresentar o balanço das vendas, dirigentes políticos e do agronegócio revelaram a impressionante cifra de R$ 7,145 bilhões em faturamento.

Isso significa que o resultado da 45ª edição da Expointer corresponde a um incremento de 164% sobre a mostra de 2019, a última realizada antes da pandemia de Covid-19, que teve R$ 2,699 bilhões de resultado.

Os números deste ano surpreenderam até mesmo os organizadores, pois a previsão original era de negócios na casa dos R$ 4 bilhões. Os números foram anunciados na tarde deste domingo pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, em coletiva de imprensa.

“Esta edição da feira é um testemunho do amadurecimento das relações entre instituições públicas e entidades de diferentes segmentos. Fizemos, mesmo, a maior Expointer de todos os tempos”, comemorou o governador, lembrando que também em público o evento superou com sobra as mostras anteriores.

Até às 13h30min deste domingo, 742 mil pessoas já haviam ingressado no parque, que manteve os portões abertos até as 20h30min. Em 2004, no maior registro de movimento na feira da série histórica, foram contabilizadas 720 mil pessoas ao longo dos nove dias do evento. Neste ano, o entusiasmo do público que visitou o parque neste ano extrapolou todas as expectativas.

Emocionado, o secretário estadual da Agricultura, Produção e Desenvolvimento Rural, Domingos Lopes Velho, agradeceu por ter recebido o que considerou a maior oportunidade de sua vida. “Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar fazer parte de um resultado como esse. O saldo que colhemos é de fortalecimento da figura do produtor rural, independente de seu porte e tamanho. Mostramos que o Rio Grande unido pode sempre muito mais. Temos ambiente e produção. Ninguém tem desenvolvimento sustentável como nós, e isso consolida ganhos sociais”, pontuou, sob aplausos, com os olhos marejados.

Entre os números impressionantes, destaque para as empresas de máquinas e implementos agrícolas. As vendas do setor movimentaram 93% do total, com R$ 6,598 bilhões comercializados. E, desse total, R$ 1,8 bilhão trocaram de mãos em vendas diretas, sem necessidade de financiamento bancário, sendo mais de 50% com pagamentos à vista.

“O produtor está capitalizado e veio à feira com um astral altíssimo para renovar frota com tecnologia embarcada e qualidade”, analisou o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers), Claudio Bier.

A atuação dos bancos na feira foi decisiva e também muito propositiva para o resultado financeiro verificado. Para se ter uma ideia, o Banco do Brasil emprestou mais de R$ 1 bilhão. O Banrisul encaminhou financiamentos da ordem de R$ 861,6 milhões, dos quais R$ 574 milhões para máquinas e equipamento agrícolas e R$ 89 milhões para o custeio da safra de verão. Outros R$ 168,5 milhões foram distribuídos para irrigação, correção de solo, sistemas de energias renováveis desenvolvimento e outras linhas.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) financiou R$ 483 milhões, a Caixa Federal contribuiu com R$ 737 milhões, o Santander, R$ 495 milhões e o Sicredi, R$ 125 milhões.

Na sequência, o setor automobilístico vendeu R$ 490,9 milhões, consolidando a mostra como espaço importante nos negócios das revendas. Foram 1.674 unidades comercializadas no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A venda de animais alcançou R$ 11,991 milhões, um incremento de 42% sobre a feira de três anos atrás. No setor de comércio, os 474 estandes montados no complexo movimentaram mais de R$ 34 milhões. “A feira também gerou grande movimento de ocupação nos hotéis do município e da região, além de quase 1,5 mil empregos temporários”, comemorou o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal.

Já o Pavilhão da Agricultura Familiar registrou comercialização de R$ 8,1 milhões, número 78,5% sobre 2019. O vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag), Eugênio Zanetti, destacou que o número materializa a alegria e a satisfação dos 337 expositores. “Isso mostra a pujança da agricultura familiar. Esses resultados exuberantes da feira como um todo mostram que a união das entidades e do poder público em busca de soluções, e não de culpados, eleva nosso potencial.”

