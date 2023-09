Nível do Guaíba sobe e alerta para inundação nas ilhas da Capital é intensificado

Nícolas Pasinato

De acordo com a Defesa Civil de Porto Alegre, a medição mais recente das águas do Guaíba na Ilha da Pintada, no bairro Arquipélogo, aponta um nível de 1,92 metros nesta quinta-feira (7), próximo da marca de 2 metros, que é quando há o alerta de inundação nas ilhas da Capital. Monitoramento feito durante a noite pelo órgão da prefeitura apontava uma elevação de dois centímetros por hora nas águas, o que fez com que a Defesa Civil se antecipasse com a sinalização para possíveis inundações em regiões ribeirinhas da cidade. Para ocorrer o transbordamento nessa localização, basta chegar a 2m20cm. No Centro de Porto Alegre, no Cais Mauá, por sua vez, a medição do Guaíba chegava aos 2,40 metros nesta quinta. Nesta região, o alerta é acionado aos 2,50 metros, e a cota de inundação é de 3 metros. As informações foram repassadas à imprensa no período da manhã pelo diretor-geral da Defesa Civil Municipal, coronel Evaldo Rodrigues, junto do prefeito Sebastião Melo, em coletiva no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic).De acordo com Melo, as equipes do Executivo estão em prontidão, mas, até o momento, não há desabrigados na cidade. “A nossa subprefeitura, junto da Defesa Civil, está rondando a região das Ilhas desde ontem, buscando convencer as pessoas a saírem de suas casas se a água começarem a subir”, disse.Segundo o prefeito, já há uma área de acolhimento preparada para receber moradores caso seja necessário, que é a Escola Alvarenga Peixoto, localizada na Ilha Grande dos Marinheiros. Outros espaços poderão também ser reservados. Há também um restaurante popular já preparado, e os pedidos de doações, como de colchões, roupas de cama e alimentos não perecíveis foram iniciados. “A cidade está preparada, mas é o tipo de preparação que a gente não quer que aconteça, pois não desejamos que nenhuma casa fique alagada”, sublinhou. Outros pontos de atenção em Porto Alegre que a prefeitura monitora ficam na Zona Sul da cidade, como os bairros Ponta Grossa e o Lami.