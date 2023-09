Áreas ribeirinhas de Porto Alegre seguem em alerta para inundação

Áreas ribeirinhas de Porto Alegre, especialmente, as dos bairros Arquipélago e Extremo Sul têm alerta para inundação, de acordo com a Defesa Civil da Capital, em decorrência dos grandes volumes hídricos que escoam do sistema Jacuí e Taquarí e contribuem para elevação do nível do Guaíba. No momento, o grau de preocupação é grande, por que tem possibilidade de mais chuva, podendo elevar ainda mais os níveis das águas dos rios e do Guaíba. No último levantamento, a medição das águas do Guaíba no Cais Mauá estava em 1,97 metros, sendo que o alerta de inundação é feito quando o nível atinge os três metros. De acordo com os bombeiros, o nível das águas do Guaíba haviam aumentando para 2,10 metros na tarde desta quinta-feira.

Condições climáticas

De acordo com a Metsul Meteorologia, nesta quinta-feira (7) Porto Alegre deve ter aberturas de sol pela manhã, porém ao longo do dia pode chover. A previsão meteorológica também não descarta a possibilidade de chuva forte e de temporais e a preocupação é grande, principalmente, para quem mora na beira do Guaíba e em áreas de risco da Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo a meteorologista Estael Sias, da Metsul, a instabilidade deve permanecer na Capital nesta sexta-feira (8) e no sábado (9), no período da manhã.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê o retorno da chuva nesta quinta-feira e, conforme esse quadro climático, os agentes da Defesa Civil seguem em prontidão também em Porto Alegre. De acordo com o boletim da Sala de Situação, da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, no feriado de Independência (7), as instabilidades ganham força e avançam em praticamente todo o Estado, devido ao deslocamento de uma frente fria.

Segundo o texto do documento, nas áreas da Metade Sul, Noroeste, Norte, Centro e Leste gaúcho há risco de tempo severo com eventual queda de granizo e rajadas de vento. Nessas regiões, os volumes devem variar entre 40 e 70 mm/dia, podendo chegar aos 100 mm/dia no Sul gaúcho.

Ações preventivas

A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada por diversos órgãos municipais e estaduais e presidida pela Defesa Civil, está acompanhando as atualizações da previsão do tempo e, em paralelo, organizando ações e mobilizando equipes para fazer o atendimento à população.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, teve uma reunião nesta quarta-feira (6), às 17h, com as demais secretarias e Defesa Civil para estabelecer um plano com medidas efetivas, envolvendo socorro e abrigo para população ribeirinha e das áreas de risco. A Defesa Civil se organiza para disponibilizar um novo ponto de acolhimento na Zona Sul do Estado, e a Brigada Militar deixou dois barcos à disposição da prefeitura para auxiliar no trabalho das ilhas.

A partir desta quinta (7), o Gabinete da Primeira-Dama receberá doações para repassar aos municípios atingidos pelas enchentes no Estado em dois pontos, na Rua Dr. Barcelos, 1.691, e no Centro Administrativo Guilherme Socias Vilella, na Rua Gen. João Manoel, 157.

Abrigo temporário

A Defesa Civil mantém as orientações para quem mora em área de risco. A população deve evitar transitar na rua durante o período do alerta e também devem procurar um local seguro para ficar no caso de habitar imóveis em áreas de risco sujeitas a inundações. É aconselhável buscar um abrigo temporário junto a familiares ou nas estruturas disponibilizadas pela prefeitura. As pessoas não devem entrar em alagamentos. Em caso de dúvidas e emergências, a população pode ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).