Saiba onde fazer doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul de domingo (3) a terça-feira (5) deixaram um rastro de destruição pelo Estado. Com 27 mortes registradas Os eventos climáticos como chuva, granizo e rajadas de vento que atingiram ode domingo (3) a terça-feira (5) deixaram umpelo Estado. Comaté o momento, 3.084 pessoas estão desalojadas e 1.650 se encontram desabrigadas nas 70 cidades afetadas pela tragédia. Diferentes pontos arrecadam mantimentos, como água, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e roupas.

A Defesa Civil pede a doação de kits de higiene e limpeza, cestas básicas, agasalhos e roupas de cama. Os itens podem ser entregues na central de doações da Defesa Civil das 9h às 15h na Avenida Borges de Medeiros, 1.501, em Porto Alegre. Doações também podem ser entregues no Palácio Piratini (Praça Mal. Deodoro, s/n - Porto Alegre), quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, sedes das prefeituras, todas as agências do Banrisul no Rio Grande do Sul e demais pontos de coleta da campanha do agasalho do Estado.

Saiba onde fazer doações para as vítimas nas regiões mais atingidas pelas cheias:

Vale do Taquari

Bom Retiro do Sul

O município de cerca de 12 mil habitantes foi um dos atingidos pelas fortes chuvas. O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade oferece refeições gratuitas para os atingidos pela chuva, é preciso entrar em contato pelo número (51) 99897-7898. A prefeitura de Bom Retiro do Sul arrecada cobertores, água potável, produtos de limpeza e higiene.

Secretaria Municipal de Saúde (Rua Senador Pinheiro Machado, 879 - Centro);

Unidades de saúde.

Encantado

A elevação do Rio Taquari deixou diversos pontos de Encantado submersos. A Associação Cultural de Encantado realiza arrecadação através do Pix CNPJ 11.330.190/0001-21. Além disso, são arrecadadas cestas básicas, kits de higiene, agasalhos e roupas de cama. Confira o local de arrecadação na cidade:

Parque João Batista Marchese (Estrada dos Imigrantes - Lambari).

Estrela

A prefeitura de Estrela atualiza no seu perfil do Instagram a lista de pessoas que estão sem comunicação com as famílias, o contato pode ser feito pelo WhatsApp (51) 99631-8687. O fundo municipal da Defesa Civil arrecada doações pelo Pix CNPJ 16.790.700./0001-67. Estrela também recebe doações de alimentos, água potável, colchões e cobertores, roupas e itens de higiene em dois locais:

Centro Comunitário Cristo Rei (Rua Júlio de Castilhos, 340 - Centro);

Salão da OASE (Rua Pinheiro Machado, 179 - Centro).

Lajeado

Um dos municípios mais atingidos pela cheia do Rio Taquari, Lajeado tem cerca de 300 pessoas abrigadas nos pavilhões 1 e 4 do Parque do Imigrante. São recolhidos colchões, móveis, eletrodomésticos, itens para casa, roupas, cobertores, itens de higiene pessoal e alimentos. Confira os locais para doação:

Centro Recrie (Rua Arnaldo Rua Weisheimer, 839, no Pavilhão 3 - Montanha);

Pavilhão 2 do Parque do Imigrante (Avenida Parque do Imigrante - Alto do Parque);

Sede da FB Net (Avenida Sete de Setembro, 878 - Moinhos);

Sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) (Rua João Batista de Melo, 509 - Centro);

SNW empreendimentos (Rua Bento Rosa, 252, Loja 06 - Hidráulica).

Muçum

A cidade mais atingida pelas enchentes no Estado registra, até o momento, 15 mortes e ainda realiza busca por desaparecidos. Aproximadamente 85% da cidade foi atingida pelas águas e os moradores precisaram ficar em cima dos telhados para serem resgatados. A prioridade nas arrecadações é para alimentos, água e colchões, mas também são recebidos roupas, cobertores e produtos de higiene.

Bairro Jardim Cidade Alta;



Salão Comunitário - Linha 28 de Setembro - para o recebimento de móveis.

Roca Sales

Entre as cidades mais devastadas pelas inundações, Roca Sales tem seis mortes confirmadas pela Defesa Civil em decorrência dos eventos climáticos. A prefeitura abriu um Pix para doações por telefone (51) 98446-6222.

Venâncio Aires

Em situação de emergência, o município de Venâncio Aires está acolhendo as famílias pelas águas no Ginásio de Linha Mangueirão. O desfile cívico que aconteceria no dia 7 de setembro foi cancelado. A maior parte dos estragos estão concentrados na região do segundo distrito de Venâncio Aires, na Vila Mariante. São arrecadados colchões, toalhas, cobertores, travesseiros, roupas de cama, alimentas e material de higiene. Veículos de comunicação e supermercados parceiros são pontos de coleta:

Frey Supermercado (Rua Herval Mirim, 2111 - Macedo);

Imec Supermercados (Rua Júlio de Castilhos, 1111 - Centro);

Haas Supermercado (Rua Cel. Vila Nova, 2177 - Gressler);

Super Dobom (Rua Gen. Osório, 837 - Aviação);

Rede Super Venâncio Aires (Rua Voluntários da Pátria, 1765 - Centro);

Konzen Supermercado (Rua Gustavo Bullow, 3182 - Cel. Brito);

Portal RVA (Rua 7 de Setembro, 1441 - Centro);

Rádio Venus (Rua 7 de Setembro, 1441 - Centro);

Terra FM (Rua Visc. do Rio Branco, 600 - Centro);

Folha do Mate (Rua General Osório 1515 - Centro);

Arauto FM 90,5 (Rua Getúlio Vargas, 1140 - Centro);

Olá Jornal (Rua Tiradentes, 2214 - 1 - Centro).

Vale do Caí

Alto Feliz

A Assistência Social do município de Alto Feliz realiza campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, agasalhos, roupas de cama, produtos de limpeza e higiene pessoal. As doações serão direcionadas à Coordenadoria de Saúde, que irá destinar os mantimentos a quem precisa.

Posto de saúde e assistência social (R. Eugênio Kuhn, 200 - Centro).

Harmonia

A cidade de Harmonia recebe roupas, cobertores, materiais de limpeza, higiene e alimentos. As doações são no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade.

Cras Harmonia (Rua Vinte e Cinco de Julho, 333).

São Sebastião do Caí

O Rio Caí ultrapassou nessa terça a cota de inundação anterior – que era de 10,5 metros – em São Sebastião do Caí, ao chegar aos 10,9 metros no início da noite. São arrecadados alimentos e material de limpeza e higiene.

Centro Social Egon Schneck - junto à Secretaria de Obras (Avenida Doutor Bruno Cassel, 170).

São Pedro da Serra

A campanha de arrecadação inclui alimentos não perecíveis, itens de limpeza e higiene. Confira os pontos de coleta:

Assistência Social (Avenida Duque de Caxias, 1719-1849);

Escolas do município;

Sicredi (Avenida Pedro Chies, 422 - Centro).

São Vendelino

A cidade recebe roupas, cobertores, materiais de limpeza, higiene, e alimentos não perecíveis. O ponto de coleta é o Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Cras São Vendelino (Rua Conego Caspary, 259 – Centro).

Vale Real

O município faz uma campanha de doação de água para Roca Sales. Os munícipes que quiserem contribuir podem entrar em contato pelo número (51) 9705-1425 e falar com Juce Arossi (Mancha). O desfile cívico e o atendimento itinerante da RGE na cidade foram cancelados.

Serra

Bento Gonçalves

A cidade cancelou o desfile cívico que aconteceria na quinta-feira (7) em decorrência das chuvas. A chegada da chama crioula também será transferida, mas ainda não tem data definida. A prefeitura de Bento Gonçalves e o Corpo de Bombeiros realizam arrecadação de roupas e calçados, itens de higiene pessoal e limpeza, cobertores e alimentos não perecíveis. As doações podem ser recolhidas, e o contato para arrecadação é o número (54) 3055-7337 e os pontos de coleta são:

Sede do Corpo de Bombeiros (Avenida Osvaldo Aranha, 359 - Juventude);

Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social - Complexo Administrativo (Rua 10 de novembro, 190 - Cidade Alta).

Campestre da Serra

A ponte do Rio das Antas entre São Marcos e Campestre da Serra está interditada para análise devido a uma fenda que se abriu entre a ponte e a cabeira. A cidade de Campestre da Serra arrecada principalmente roupas para os atingidos pelas águas. O ponto de coleta é a sede da prefeitura:

Prefeitura Municipal de Campestre da Serra (Rua Aldezir Bardini, 210 - Centro).

Cotiporã

A ponte entre Cotiporã e Dois Lajeados cedeu com a pressão da água do Rio Carreiro. A única maneira de entrar e sair do município é por Veranópolis; os motoristas precisam utilizar a BR-470 e, depois, acessar Cotiporã pela RS-359. A Associação dos Universitários Cotiporanenses (AUC) Cotiporã e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) fazem campanha para arrecadação de produtos de limpeza, eletrodomésticos travesseiros, toalhas de banho, roupas de cama, alimentos não perecíveis e água potável. Doações podem ser feitas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras):

Cras Cotiporã (Rua João Scarton, 101).

Nova Araçá

A prefeitura de Nova Araçá decretou situação de emergência na segunda devido à enxurrada. "Os estragos atingiram as áreas urbanas e rurais do município causando inúmeros prejuízos aos munícipes", diz o comunicado. As aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac estão suspensas até a próxima segunda-feira (11), mas as atividades continuam de modo remoto. As demais escolas municipais (EMEI Caminhos do Saber, EMEI Favinho de Mel 1 e EMEI Favinho de Mel 2) retornam com as atividades nesta quarta-feira (6). São recebidas doações de móveis para as famílias atingidas pelas chuvas.

Salão Paroquial de Nova Araçá (Rua Luiz Zucchetti, 646).

Nova Bassano

Um dos municípios da Serra gaúcha mais atingidos pela forte chuva, Nova Bassano teve cerca de 350 pessoas afetadas pela água que invadiu casas, levou lama e destruiu móveis. A ponte que liga Nova Bassano a Serafina Corrêa foi interditada por estar submersa. A prefeitura recebe roupas de cama, cobertores, produtos de higiene e limpeza, colchões e alimentos. Também podem ser feitas doações por pix para [email protected] para que sejam adquiridos insumos para as famílias atingidas. Confira o ponto de arrecadação:

Ginásio Municipal Zeferino T. Zottis (Avenida Brasil)

Nova Prata

A cidade arrecada doações de alimentos não perecíveis, colchões, roupas de cama, produtos de higiene pessoal, toalhas de banho e produtos de limpeza. As arrecadações serão destinadas à comunidade local e outras regiões afetadas. Os pontos de coleta são:

Secretaria de Assistência Social e Habitação (Rua Francisco Schneider, 512 - Santa Cruz);

Secretaria de Saúde (Travessa Emilio Wolff, 40, Centro).

Paraí

Com aulas suspensas na segunda e terça-feira por conta dos estragos, a cidade de Paraí retomou o atendimento nas escolas na rede municipal e estadual nesta quarta-feira. A arrecadação para os atingidos pela enchente inclui produtos de limpeza e higiene, roupas, alimentos não perecíveis, água, roupas de cama e banho, vassouras, rodos e sacos de lixo. A arrecadação é no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade:

Cras Central Paraí (Avenida Presidente Castelo Branco, 857 – Centro) - telefone (54) 3477-1007.

Santa Tereza

O município de 1,7 mil habitantes na Serra gaúcha contabiliza estragos e teve dezenas de casas arrastadas pela cheia no Rio Taquari. A arrecadação se concentra em materiais de limpeza, água e alimentos não perecíveis. Assim que o nível do rio baixar, doações serão recebidas no Salão Paroquial. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 99681-2731.