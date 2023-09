Cafeterias de Porto Alegre fazem mutirão para arrecadar doações para vítimas das enchentes no RS

07 Setembro 2023

As cafeterias estão oferecendo um café gratuito em troca de doações

Um grupo de cafeterias de Porto Alegre, em parceria com o Coletivo de Baristas da Capital, está recebendo doações para ajudar as regiões atingidas pelas fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. Até esta quinta-feira (7), 39 mortes foram registradas em função da tragédia climática; 2.384 pessoas estão desabrigadas e 3.953 desalojadas.