Número de desabrigados e desalojados aumenta após chuvas; RS registra 39 mortes

A Defesa Civil divulgou novo balanço no início da tarde desta quinta-feira (7) sobre a situação no Rio Grande do Sul após as enchentes. O número de mortes segue em 39, mas houve aumento nos desabrigados e desalojados. São 2.384 desabrigados e 3.953 desalojados. Nove pessoas seguem desaparecidas, todas na cidade de Muçum, que registrou o maior número de óbitos até o momento.

O novo boletim atualiza para 80 o número de municípios afetados pelas chuvas e cheias. O ciclone extratropical que atingiu o Estado a partir do domingo (3) é considerado a maior tragédia natural do Rio Grande do Sul nas últimas décadas. O forte volume de chuvas elevou o nível de rios, sobretudo no Vale do Taquari, deixando um O novo boletim atualiza para. O ciclone extratropical que atingiu o Estado a partir do domingo (3) é considerado a maior tragédia natural do Rio Grande do Sul nas últimas décadas. O forte volume de chuvas elevou o nível de rios, sobretudo no Vale do Taquari, deixando um rastro de destruição em cidades como Muçum e Roca Sales. Segundo a Defesa Civil, 62.708 pessoas foram afetadas e há 8 feridas.





Na noite de quarta-feira (6), o O governador Eduardo Leite visita Muçum na tarde desta quinta-feira para acompanhar a situação na cidade.Na noite de quarta-feira (6), o governo do Estado publicou decreto de calamidade pública listando 79 municípios.

Municípios que registraram mortes em decorrência das chuvas no RS:



Cruzeiro do Sul: 4

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 14

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 9

Santa Tereza: 1