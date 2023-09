Decreto lista 79 municípios em calamidade pública pelas chuvas no RS

Atualizada às 9h20min

governo gaúcho publicou em edição extra na noite desta quarta-feira (6) no Diário Oficial do Estado o decreto que declara estado de calamidade pública nos municípios afetados pelas fortes chuvas e enchentes. na noite desta quarta-feira (6) no Diário Oficial do Estado o A medida havia sido anunciada pelo governador Eduardo Leite no início da tarde . O documento lista 79 cidades atingidas pelo ciclone que passou pelo Rio Grande do Sul entre os dias 2 e 6 de setembro e tem validade de 180 dias, contando já a partir da publicação.

Esta já é considerada a maior tragédia natural no Rio Grande do Sul das últimas décadas. Segundo os dados divulgados pela Defesa Civil na manhã desta quinta-feira (7), Esta já é. Segundo os dados divulgados pela Defesa Civil na manhã desta quinta-feira (7), 3 9 pessoas morreram em decorrência das chuvas . A maioria das vítimas é de cidades do Vale do Taquari. Muçum (14 mortes), Roca Sales (9), Lajeado (3), Estrela (2), Cruzeiro do Sul (3) e Encantado (1). As demais mortes confirmadas até o momento ocorreram em Ibiraiaras (2), Mato Castelhano (1), Santa Tereza (1) e Passo Fundo (1).

O Decreto 57.177 possibilita compras e obras públicas emergenciais, além de garantir formalizações para o recebimento de recursos federais. A medida leva em consideração a ocorrência de alagamentos, chuvas intensas, granizo, inundações, enxurradas e vendavais de elevada intensidade, sendo classificados como desastres de nível 3 (grande porte) pela destruição de moradias, estradas e pontes. Além de danos humanos, materiais e ambientais, bem como os prejuízos econômicos e sociais.



Confira a relação de municípios em calamidade pública no RS



1 Caxias do Sul

2 Coqueiros do Sul

3 Cachoeira do Sul

4 Palmeiras das Missões

5 Boa Vista das Missões

6 Passo Fundo

7 Sarandi

8 Getulio Vargas

9 Lajeado do Bugre

10 Santo Expedito do Sul

11 Mato Castelhano

12 Erechim

13 Santa Maria

14 Ibiraiaras

15 Nova Bassano

16 São Jorge

17 Bento Gonçalves

18 Protásio Alves

19 Marau

20 Casca

21 Estação

22 André da Rocha

23 Vacaria

24 Cruz Alta

25 Chapada

26 Montauri

27 Santo Antônio do Palma

28 Água Santa

29 Nova Araçá

30 Campestre da Serra

31 Carlos Barbosa

32 Camargo

33 Panambi

34 São Domingos do Sul

35 Sagrada Família

36 Paraí

37 Jacuizinho

38 Lagoão

39 Santo ngelo

40 Boa Vista do Buricá

41 Sede Nova

42 Eugênio de Castro

43 Santo Cristo

44 Farroupilha

45 São Sebastião do Caí

46 Jaguarí

47 Ciríaco

48 Sertão

49 Muliterno

50 Candelária

51 Lajeado

52 David Canabarro

53 Estrela

54 Arroio do Meio

55 Montenegro

56 Novo Hamburgo

57 Encantado

58 Muçum

59 Roca Sales

60 Colinas

61 Imigrantes

62 Santa Tereza

63 Sapiranga

64 Cachoeirinha

65 Vanini

66 Nova Roma do Sul

67 Serafina Corrêa

68 Bom Retiro do Sul

69 Cotiporã

70 São Nicolau

71 Cruzeiro do Sul

72 Bom Jesus

73 Ipê

74 Espumoso

75 Charqueadas

76 Coxilha

77 Taquari

78 Itapuca

79 São Jerônimo