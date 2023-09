Número de mortes após as enchentes sobe para 39 no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil publicou no início da manhã desta quinta-feira (7) novo balanço sobre as vítimas das fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. O número de mortes subiu para 39, a maioria no Vale do Taquari. Esta já é considerada a maior tragédia natural do Estado nas últimas nas últimas décadas. Na noite de quarta-feira, o governo do Estado publicou decreto de calamidade pública que lista 79 municípios.