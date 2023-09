Governador Eduardo Leite cancela desfiles de 7 de Setembro

O governador Eduardo Leite anunciou que decretará estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul e que não haverá desfiles alusivos ao 7 de Setembro. As informações foram divulgadas durante a entrevista coletiva que Leite realizou no início da tarde desta quarta-feira (6), acompanhado de uma comitiva do governo federal, no auditório da Universidade do Vale do Taquari, em Lajeado. O decreto está em elaboração e deve ser publicado até o fim da tarde.



Leite conversou com o comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, que foi compreensivo ao pedido de suspensão dos desfiles, em decorrência do clima de consternação que se fez no Estado após as 31 mortes provocadas pelas enchentes. “A melhor forma de homenagear a nossa pátria neste momento é trabalhando, é cada um dando o melhor de si para dar suporte às pessoas e às comunidades que foram atingidas", defendeu o governador.



Para os desfiles do Dia da Independência, estava previsto o emprego de efetivo e viaturas das forças de segurança estaduais: Brigada Militar (487 militares, 40 viaturas e 26 cavalos), Corpo de Bombeiros Militar (141 militares e seis viaturas), Polícia Civil (20 policiais, um helicóptero e dez viaturas, além de uma viatura com equipe volante para registro de ocorrências), DetranRS (três viaturas e quatro agentes) e Instituto-Geral de Perícias (20 viaturas e 20 motoristas).

O cancelamento dos desfiles possibilita a concentração de forças nas ações de resgate e auxílio à população atingida. Na coletiva, Leite destacou a designação de 180 militares do Exército para atendimentos nas localidades e a disponibilização de maquinário para ajudar na organização e reconstrução das cidades mais afetadas.

“Agora é o momento de arregaçar as mangas e dar tudo que a gente pode, fazer todo o esforço necessário para atender às pessoas, dar conforto e assistência às famílias, desde saúde até alimentação e vestuário. Precisamos restabelecer as condições mínimas de sobrevivência e tudo o que for necessário para que essas pessoas possam se reerguer”, disse o governador.

Uma circular será divulgada até o final desta quarta-feira (6), orientando a Secretaria da Educação para escolas da rede estadual não participarem de desfiles.