"Estamos vivendo uma situação catastrófica sem precedentes", diz prefeito de Muçum

O prefeito de Muçum, Mateus Trojan, publicou um vídeo no Facebook da prefeitura na manhã desta quinta-feira (7) atualizando sobre a situação na pequena cidade do Vale do Taquari. “Estamos vivendo uma situação catastrófica sem precedentes. Sabemos que levaremos tempo para reconstruir, não vamos desistir enquanto não reerguermos a cidade de Muçum”, afirma Trojan emocionado.

maior tragédia natural em décadas no Rio Grande do Sul. Há ainda nove moradores desaparecidos. Segundo o prefeito, há outros corpos no hospital da cidade, mas são de pessoas de outras localidades. município tem 14 dos 39 óbitos confirmados até o momento naSegundo o prefeito, há outros corpos no hospital da cidade, mas são de pessoas de outras localidades.

Trojan pede que moradores de outras regiões que desejam levar doações mas ainda não fizeram aguardem até a próxima segunda-feira (11) ou terça (12). “Temos muita doação recebida. Nesse momento, pela dificuldade, quem ainda não mandou os transportes segure ou então direcione para outras cidades que ainda não receberam os mantimentos”, afirmou.

A prefeitura trabalha no restabelecimento de serviços básicos. Muitas bombas para o abastecimento de água foram comprometidas e em alguns lugares não é possível instalar gerador. Carros pipa de outros lugares estão ajudando no abastecimento de água para limpeza e retirada da lama de ruas e casas.

O serviço de comunicação já começou a ser normalizado pelas operadoras. A Vivo restabeleceu o sinal e a Claro está trabalhando nos reparos.

Trojan encerrou o vídeo com uma mensagem às famílias atingidas pelas enchentes. “Me solidarizo com todas as famílias atingidas por esse caos que está a cidade, totalmente destruída e com os familiares dos 14 mortos já confirmados, inclusive pessoas próximas de mim. Nesse momento a gente precisa se solidarizar e ter força para seguir em frente. Mandem energias positivas que a gente vai superar essa situação.”

O governador Eduardo Leite irá a Muçum na tarde desta quinta-feira para vistoriar os estragos deixados pelas enchentes e articular ações de apoio à comunidade.

Assita o vídeo do prefeito de Muçum: