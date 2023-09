Número oficial de desaparecidos no Rio Grande do Sul cai para 8 pessoas

Em números atualizados, o vice-governador vice-governador Gabriel Souza informou que há oito pessoas oficialmente desaparecidas no Rio Grande do Sul até a manhã desta terça-feira (12). Durante coletiva realizada no Gabinete de Crise instalado no município de Encantado, mais um caso foi relatado (e será investigado). Deste total, dois são de Lajeado, 4 de Muçum, um de Roca Sales e um de Arroio do Meio.

“Já encontramos com vida 83 cidadãos registrados anteriormente, e seguimos em alerta máximo nas ruas, com cães farejadores e capital humano envolvidos nas buscas”, destacou Souza.

Na oportunidade, o gestor público solicitou que a população informe à Polícia Civil os casos considerados desaparecidos, e, igualmente, avise na medida em que forem encontrados.

Outra preocupação do governo estadual é a retomada das aulas. “Todos os nossos esforços estão voltados para a recuperação das escolas até segunda ou terça que vem. Nos casos em que os danos não possam ser resolvidos nesse período, vamos transferir as aulas para outros locais”, ressaltou o vice-governador. À tarde, ele irá se reunir com o secretário de Habitação, Fabrício Peruchin, para avaliar a situação dos desabrigados.

Segundo o boletim divulgado no início da manhã pela Defesa Civil, o número de mortes em decorrência das enchentes subiu para 47. O Estado tem 4.794 desabrigados e 20.517 desalojados.