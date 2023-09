RS tem 41 mortes mortes após as chuvas; número de desalojados passa de 7 mil

A Defesa Civil divulgou novo balanço no início da noite desta quinta-feira (7) sobre a situação no Rio Grande do Sul após as enchentes. O número de mortes registradas subiu para 41. Houve também aumento no número desabrigados e desalojados. São 2.944 desabrigados e 7.607 desalojados. Ainda, 25 pessoas estão desaparecidas, sendo oito em Arroio do Meio, oito em Lajeado e nove em Muçum.

O novo boletim atualiza para 83 o número de municípios afetados pelas chuvas e enchentes a partir do domingo (3). A situação é considerada a maior tragédia natural do Rio Grande do Sul nas últimas décadas. O forte volume de chuvas elevou o nível de rios, sobretudo no Vale do Taquari, deixando um rastro de destruição em cidades como Muçum e Roca Sales. Segundo a Defesa Civil, 122.992 pessoas foram afetadas e há 43 feridas.

• LEIA TAMBÉM: Saiba onde fazer doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Eduardo Leite visitou Muçum, um dos municípios mais atingidos Na tarde de quinta-feira (7), o governador, onde 15 mortes foram registradas. Leite falou em dar condições de sobrevivência à população e trabalhar para reconstrução das áreas atingidas.

• LEIA TAMBÉM: Nível do Guaíba sobe e alerta para inundação nas ilhas da Capital é intensificado

Municípios que registraram mortes em decorrência das chuvas no RS:

Cruzeiro do Sul: 4

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 15

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 10

Santa Tereza: 1