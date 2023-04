Resumo da semana: Páscoa, reajuste do magistério e Marcas de Quem Decide

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)





A 243ª Feira do Peixe de Porto Alegre começa nesta segunda-feira (3) no Largo Glênio Peres, Centro Histórico de Porto Alegre. Até a Sexta-feira Santa (7), a população poderá comprar pescados em cerca de 40 bancas no horário das 8h às 20h. Os visitantes também poderão provar o tradicional peixe na taquara e degustar bolinho de peixe e peixe frito. Leia mais aqui. A 243ª Feira do Peixe de Porto Alegre começa nesta segunda-feira (3) no Largo Glênio Peres, Centro Histórico de Porto Alegre. Até a Sexta-feira Santa (7), a população poderá comprar pescados em cerca de 40 bancas no horário das 8h às 20h. Os visitantes também poderão provar o tradicional peixe na taquara e degustar bolinho de peixe e peixe frito.

o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai suspender a implementação do novo ensino médio



Os médicos credenciados ao IPE-Saúde, cerca de 7 mil profissionais no Rio Grande do Sul, vão paralisar os atendimento por três dias na próxima semana.

Pressionado por críticas crescentes de educadores e estudantes,. Uma portaria deve ser publicada nos próximos dias com a interrupção do prazo de implementação da política.Os médicos credenciados ao IPE-Saúde, cerca de 7 mil profissionais no Rio Grande do Sul,Dessa forma, não serão realizadas consultas e nem procedimentos hospitalares eletivos pelo convênio durante os 10, 11 e 12 de abril. Os profissionais de saúde farão apenas o atendimento das urgências e emergências. "Os médicos estão preocupados com a situação e querem negociar, mas é preciso que o governo mostre algum movimento de que será feita uma proposta de reajuste dos honorários médicos e hospitalares, sem reajuste há 12 anos”, ressalta o presidente do Simers, Marcos Rovinski.

Porto Alegre tem hoje 142 áreas habitadas em lugares considerados de risco. Ou seja, as pessoas correm o risco de serem atingidas por situações como inundações e deslizamentos no lugar onde moram. O dado foi divulgado esta semana pela prefeitura da Capital e vem da atualização do mapeamento das áreas de risco geológico, estudo iniciado há um ano e concluído em dezembro de 2022. Ou seja, as pessoas correm o risco de serem atingidas por situações como inundações e deslizamentos no lugar onde moram. O dado foi divulgado esta semana pela prefeitura da Capital e vem da atualização do mapeamento das áreas de risco geológico, estudo iniciado há um ano e concluído em dezembro de 2022.



Donald Trump adicionou mais um aspecto de ineditismo à sua carreira política nesta terça-feira (4), quando se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos réu por uma acusação criminal Donald Trump adicionou mais um aspecto de ineditismo à sua carreira política nesta terça-feira (4), quando se tornou, feito que soma à lista de ter sido a primeira pessoa eleita à cadeira máxima do país sem experiência anterior em cargo público e o primeiro a sofrer impeachment na Câmara duas vezes.



Grafiteiro e autor de cinco exposições individuais compostas por obras em aquarela e nanquim, o gaúcho Amaro Abreu é o único brasileiro entre 48 artistas visuais que participam da IV Artmosphere Biennale.

Grafiteiro e autor de cinco exposições individuais compostas por obras em aquarela e nanquim,O evento, que acontece de 15 de maio a 31 de julho, na cidade de Moscou (Rússia), é uma das principais mostras internacionais de arte contemporânea.