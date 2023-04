Páscoa 2023: Seis em cada 10 empresários brasileiros esperam aumento nas vendas

A Páscoa deste ano deve ter aumento no volume de vendas em comparação com o ano anterior. Pelo menos é o que esperam seis em cada 10 empresários brasileiros, conforme a Pesquisa Perspectiva Empresarial - Páscoa 2023, elaborada pela Boa Vista, parceira de negócios da CDL Porto Alegre.

Para os empresários, o tíquete médio na festividade deste ano será em torno de R$ 179,00.

O estudo realizado em nível nacional aponta que 63% dos empreendedores acreditam na alta de vendas, enquanto apenas 10% creem em diminuição, já os 27% restantes esperam vendas iguais.

Quanto ao gasto dos consumidores, a pesquisa aponta que 59% dos empresários pensam que o valor despendido será maior nesta Páscoa em relação à passada, 16% esperam gastos iguais a 2022 e 25% esperam que o consumidor gaste menos em 2023.

Para a maior parte dos empresários (64% dos entrevistados), as vendas na Páscoa devem representar de 1 a 10% do total de vendas no ano.

Em nota enviada à coluna Minuto Varejo, o presidente da CDL POA, Irio Piva, ressalta a importância das datas comemorativas para o varejo, que estimulam a economia e a expansão dos negócios.

"Na Páscoa, não é diferente, em especial nos últimos anos, quando o consumidor passou a compreender a confraternização de forma ampliada, escolhendo itens que vão além dos tradicionais chocolates", destaca Piva.

Segundo o dirigente, o movimento de consumo vem embalado pelo desejo de demonstrar afeto e pelas relações interpessoais, principalmente em família, no pós-pandemia. Isso propicia o aumento nas vendas não só dos tradicionais chocolates, mas indo de segmentos como decoração e vestuário, até setores como alimentação e turismo.

Vendas on-line

Outro ponto que a pesquisa abordou foi o investimento em ações que aumentem as vendas nessa data. Nesse sentido, 92% dos empresários disseram que têm a intenção de apostar em iniciativas, em grande parte, em redes sociais ou criar promoções.

"O investimento em canais de venda online continua sendo importante para quem busca atingir seu público-alvo e tornar algumas marcas mais conhecidas no mercado", explica Flavio Calife, economista da Boa Vista, em nota.

Justamente por isso, o e-commerce será o principal canal de vendas da Páscoa para 39% dos empresários. Contudo, as lojas físicas continuam sendo o principal canal para uma boa parcela dos empresários: 37%.

Já 12% irão utilizar ambos os canais, no entanto com maior foco no físico, e outros 12% farão o mesmo, com foco nas vendas on-line.

Sobre os motivos de apostarem mais nas vendas on-line, os varejistas apontam as razões de divulgar produtos e serviços, estreitar relacionamento com o cliente e obter inspiração para novas criações.