Feira do Peixe começa nesta segunda-feira no Largo Glênio Peres em Porto Alegre

A 243ª Feira do Peixe de Porto Alegre começa nesta segunda-feira (3) no Largo Glênio Peres, Centro Histórico de Porto Alegre. Até a Sexta-feira Santa (7), a população poderá comprar pescados em cerca de 40 bancas no horário das 8h às 20h. Os visitantes também poderão provar o tradicional peixe na taquara e degustar bolinho de peixe e peixe frito.

A expectativa da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV) é superar o grande número de vendas da edição anterior, que marcou a retomada da feira após dois anos de pandemia do coronavírus. Outras duas feiras, em diferentes pontos da Capital, reforçam a venda de produtos nesta época, com a realização da 21ª Feira do Peixe na Esplanada da Restinga e a 11ª Feira do Peixe de Belém Novo, no Extremo-Sul, de 5 a 7 de abril.

No ano passado, o público das feiras foi de cerca de 280 mil pessoas, de acordo com a organização do evento. As vendas dos pescados registraram 286.500 quilos no Largo Glênio Peres, 10.800 quilos na Esplanada da Restinga e 550 quilos em Belém Novo, totalizando 297.350 kg com preço médio praticado de R$ 32,50 quilos.

Programação da Feira do Peixe