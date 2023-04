Chocolatarias gaúchas projetam alta de até 30% nas vendas da Páscoa

A Páscoa das chocolatarias artesanais gaúchas não é a mesma do varejo geral no Estado, que oferta ovos e outros itens de grandes marcas e que trabalha com números mais acanhados de vendas, abaixo de 10% de elevação, na temporada que termina no domingo (9). Algumas marcas de Gramado, capital da produção artesanal nacional no segmento, projetam fechar o período com receita média de 15% a 30% maior que a campanha de 2022, desempenho alimentado por um ritmo de produção crescente.

O avanço de Lugano, Chocolataria Gramado e DeCacau descola, por exemplo, da média esperada pela Associação da Indústria e Comércio de Chocolates de Gramado (Achoco), que espera alta de 10% na atual temporada na cidade, efeito da atração do turismo. As chocolatarias combinam fábricas próprias, feiras com descontos e varejos em expansão, além da antecipação da programação da produção, feita há quase um ano - logo depois da última Páscoa -, para sustentar o atual momento.

"Lugano pensa em Páscoa com um ano de antecedência e fizemos boas negociações com fornecedores de cacau e insumos para segurar preços. Seria inviável repassar as altas", observa o diretor de marketing e operações da chocolataria, Jonas Esteves. A data responde por 30% da receita e produção da indústria. Este ano são 100 toneladas de chocolate para a campanha em torno do coelho.

Em Gramado, a marca espera vender 10% mais, seguindo a Achoco, mas em diversos mercados pelo Pais, como Nordeste e Sudeste, as altas chegam a 50%. A força está mesmo na rede, que chegou a 150 pontos em todo o País. Mais de 40 abriram desde janeiro. "A safra de lojas antecede as datas mais importantes", valida Esteves.

A Chocolataria Gramado espera vender 15% a 20% mais de produtos na atual data. "Estamos vendendo para todo o Brasil, além das nossas lojas e feiras", descreve o diretor de negócios da marca, Fabiano Contini. A Chocolataria, que tem seis lojas próprias e vai entrar em franquias, espera vender 120 toneladas de chocolate, com maior peso na oferta em estabelecimentos e nas três feiras, que vão até domingo nos shopping centers Total, em Porto Alegre, e Canoas, em Canoas, e em Cachoeirinha. Os valores são 20% a 30% inferiores, seguindo padrão de fábrica.

Contini diz que a marca apostou em itens de menor tamanho e foi surpreendida por consumidores em busca de padrão mais elevado e diferenciais. "As pessoas buscaram muito mais ovos trufados, zero lactose e mais teor de cacau. O público veio mais exigente.

A DeCacau, com fábricas em Gramado e Flores da Cunha, espera chegar a 25% de alta na receita com a data promocional, diz a diretora administrativa, Andreia Romanzini. Dos R$ 80 milhões do faturamento previsto para todo 2023, R$ 35 milhões serão com a Páscoa, entre venda de chocolate para empresas que transformam, varejos e feiras em empresas, que são um motor da marca. São 500 toneladas de chocolate na atual temporada. A venda com preços mais em conta, 25% menos, chega a mil ambientes corporativos entre a Região Sul e São Paulo. "São empresas com 150 a mais de 7 mil funcionários", conta Andreia. As feiras, que são feitas desde a origem da DeCacau, respondem por metade da venda da data.

Pesquisa Perspectiva Empresarial sobre a Páscoa 2023, elaborada pela Boa Vista, apontou que seis a cada 10 empresas espera vender mais. O tíquete médio deve ficar em R$ 179,00. O presidente da CDL-POA, Irio Piva, ressaltou que a diversidade do varejo ligado à data gera expansão dos negócios, como o do segmento artesanal. "O consumidor busca opções para confraternizar e dar presentes", destaca Piva.