Resumo da semana: indenização no caso de vinícolas, revitalização da pista do IAPI e Plano Diretor de Porto Alegre

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: Resumo das notícias da semana em 1 minuto

prefeitura de Porto Alegre entrega no domingo (12) a pista de skate do IAPI após revitalização . A pista do IAPI é considerada a primeira de skate plaza - formato que reproduz obstáculos encontrados nas cidades - do mundo. As melhorias fazem parte de uma ação conjunta entre prefeitura e as empresas Matriz, Spot e Du99.

Ministério Público do Trabalho (MPT) firmou Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com as vinícolas da Serra , que pagarão R$ 7 milhões de indenização por danos morais

Plano Direto da Capital A conferência dofoi concluída nesta quinta-feira com votações em clima tenso. Confira todos os detalhes na coluna Pensar a Cidade.

mulher morreu na segunda-feira (7) em Terra de Areia Umaapós o carro onde estava ser arrastado para um rio durante a forte chuva que atingiu principalmente o Litoral Norte do Estado.

Receita antecipa liberação do programa do Imposto de Renda 2023 . A entrega das declarações começa na próxima quarta-feira (15).