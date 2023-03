Com um gol nos acréscimos, Grêmio bate o Inter e vence o Grenal 438

Após quase um ano sem clássicos, Grêmio e Inter voltaram a se encontrar neste domingo (5), na Arena. Diante de 50 mil pessoas, o Grenal 438 foi decidido com dois gols nos acréscimos de cada tempo. Para os gremistas que foram ver Luis Suárez, saíram felizes com gols de Vina e Carballo, que garantiram a vitória tricolor por 2 a 1, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo não valia nada em termos de tabela, mas foi um bom teste para os dois times neste início de temporada.

Os primeiros 15 minutos foram de muita análise de ambas equipes, com troca de passes e pouca criação ofensiva. Com o meio-campo bastante povoado, o Grêmio até pressionou mais, mas não conseguiu criar nada. Já o Inter encontrou espaços às costas dos laterais. Em uma delas, Pedro Henrique entrou na área e reclamou de pênalti, mas Leandro Vuaden mandou o jogo seguir.

Aos 14, o paraguaio Villasanti sentiu um problema e precisou ser substituído por Carballo. Mais perigoso no ataque, Bitello perdeu duas chances claras de abrir o marcador. Na primeira, aos 20, após cruzamento de Reinaldo na área, Cristado finalizou em cima de Keiller. No rebote, Bitello chutou para fora.

Antes da outra oportunidade perdida pelo meio-campista, aos 26, o Colorado quase marcou: Bustos recebeu de Renê, limpou a marcação, mas Fábio tirou quase em cima da linha. Cinco minutos depois, Pepê avançou pela direita e encontrou Bitello livre do outro lado. Só que de novo, ele bateu para fora.

Quando tudo se encaminhava para um primeiro tempo sem gols, aos 48, após uma boa jogada entre Vina e Cristaldo, o argentino tocou de letra para Vina chutar rasteiro no canto esquerdo de Keiller.

Precisando correr atrás do placar, Mano Menezes mudou o time no intervalo. Ele promoveu duas trocas: sacou Baralhas e De Pena, colocando Matheus Dias e Mauricio. E a primeira chance da etapa final foi dos visitantes. Aos três minutos, Wanderson passou por Fábio e chutou para boa defesa de Adriel. Aos oito, Alan Patrick avançou pelo meio, optou por não tocar e chutou para mais uma defesa do goleiro gremista.

O Grêmio acordou no jogo após correr algum perigo, e chegou bem com Vina e Carballo, mas as duas finalizações foram para fora. O Inter voltou a assustar na bola parada. Aos 23, após cobrança de escanteio, Mercado cabeceou, mas Adriel segurou firme. O Tricolor respondeu com Ferreirinha, cinco minutos depois, mas o camisa 10 gremista errou, no lance que o assistente já havia levantado a bandeira.

E no momento em que o Inter não estava bem em campo, o seu camisa 10 fez a diferença, marcando um belo gol para deixar tudo igual no Grenal 438. Aos 20 minutos, depois de um chutão para o ataque, Luiz Adriano deu uma casquinha e a bola foi até Alan Patrick. Ele fez fila e chutou para empatar a partida.

Só que mais uma vez, quando tudo parecia se encaminhar para o empate, aos 48, a zaga colorada cochilou, João Pedro avançou pela direita, a bola desviou em Lucas Ramos e sobrou para Carballo bater na saída de Keiller e definir o clássico.

Grêmio 2 Adriel; Fábio (João Pedro); Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti (Carballo), Pepê (Thaciano), Cristaldo (Thiago Santos), Bitello e Vina (Ferreira); Luis Suárez. Técnico: Renato Potaluppi.

Inter 1 Keiller; Bustos, Vitão (Rodrigo Moledo), Gabriel Mercado e Renê; Baralhas (Mauricio), Johnny (Lucas Ramos)), De Pena (Matheus Dias) e Alan Patrick; Wanderson e Pedro Henrique (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Leandro Vuaden.