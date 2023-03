Canoas vai receber R$ 100 milhões em obras em trecho da BR-116

Em reunião da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade de Canoas com o Departamento de Infraestrutura de Transporte (Dnit), foram anunciado investimentos do governo federal de R$ 100 milhões para reformas e construções na BR-116. Dentre elas, está mais uma pista no viaduto sobre a avenida Inconfidência e um túnel na rua Domingos Martins, por baixo da rodovia. A conclusão das obras está prevista para o final do ano de 2024.

O Dnit informa que as obras correspondem ao lote 1 de melhoramentos físicos e de segurança de tráfego da BR-116/RS, no qual o Departamento está executando uma reformulação significativa em 38,5 quilômetros da rodovia, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Atualmente, as equipes estão concentradas em São Leopoldo com a execução das novas pontes sobre a várzea e o rio dos Sinos.

O secretário de Transportes e Mobilidade, Marcos Daniel comemorou a notícia e destacou que o tráfego em Canoas tende a melhorar ainda mais com estas obras. "É uma grande conquista, porém, teremos um período de construções e reformas que terá de ser bem planejado para preservar o melhor andamento e fluxo do trânsito na rodovia e nos bairros. Esse anúncio, com antecedência, facilita nosso planejamento", destacou Daniel.

A reunião também serviu para levar alguns encaminhamentos para melhoria no fluxo de veículos no acesso e saída da BR-116, como a implantação de faixas de aceleração e desaceleração com a avenida Getúlio Vargas, no sentido interior/capital, como já há no outro sentido, além da criação de mais agulhas de acesso. A secretária adjunta Letícia Corrêa salienta que é fundamental o diálogo frequente com o Dnit, em razão das rodovias federais que cruzam a cidade. "Principalmente a BR 116 que divide a cidade. A responsabilidade da rodovia é do governo federal, mas todos os acessos e o trânsito adjacente é compromisso da nosso", explicou.