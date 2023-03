Conferência do Plano Diretor de Porto Alegre é concluída com votações em meio à clima tenso

Cerca de 300 pessoas participaram da atividade que tomou manhã e tarde, orientados por questionamentos sobre o que pensam do Plano Diretor vigente e provocados a apontar rumos a serem seguidos. As sugestões foram sintetizadas em recomendações e votadas na quinta-feira.

Também na quinta, críticas partiram de representações dos povos tradicionais e originários da Capital. "A ausência de representantes das comunidades indígenas e quilombolas evidencia a falta de compromisso da gestão municipal com as pautas territoriais, culturais e econômicas e assistenciais destas populações", diz uma das cartas.

Para a prefeitura, o saldo é positivo. "Durante a semana, ter essa representatividade nos três dias, no primeiro com palestra, depois o debate mais aprofundado, é cansativo muitas vezes, e a população está aqui até essa hora, um grande número de pessoas participando e usando em todas as oportunidades o microfone, é positivo", avalia o secretário municipal Germano Bremm, da pasta de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade.

Em meio a aplausos e gritos que lembram o embate retórico narrado por quem vivenciou a revisão anterior, a Conferência de Avaliação do Plano Diretor de Porto Alegre terminou nesta quinta-feira, com a votação de propostas que poderão compor o projeto de lei da revisão.

Embates lembram a revisão anterior, ocorrida há uma década

Assim como no primeiro dia, o auditório do Salão de Atos da Pucrs estava parcialmente ocupado para o terceiro dia da Conferência de avaliação do Plano Diretor, mas desta vez com o acesso à parte das cadeiras bloqueado, de maneira a concentrar o público nos lugares próximos ao palco. A medida facilitou o processo de votação, feito por contraste com o levantamento dos crachás.

A dinâmica, no entanto, gerou desentendimento logo na primeira fala, quando um representante do Sinduscon sugeriu modificar uma das recomendações para o desenvolvimento social e cultural que tratava da contrapartida de investimentos imobiliários.

No entanto, a informação divulgada antes do evento não detalhava a possibilidade de alterações no texto, e parte dos presentes questionou se isso iria prevalecer em relação ao que fora definido pelos grupos temáticos no dia anterior. No comando da atividade, Bremm explicou que era possível a participação da comunidade, mesmo de quem não esteve no dia anterior, e que a sugestão seria apreciada pela plenária - e foi rejeitada.

Mesmo com a explicação do início da manhã, a dúvida sobre o processo de votação se estendeu pelo restante do dia. À tarde, um bate-boca marcou o momento de decidir uma recomendação para o eixo ligado à infraestrutura - tido como o de maior interesse da construção civil. Uma liderança comunitária queria que os parâmetros de densidade populacional pudessem ser vinculados somente a áreas com infraestrutura já existente, ao contrário da proposta original, que previu o mesmo para áreas em que a infraestrutura venha a ser gerada.

A confusão era sobre qual texto estava sendo apreciado, e pessoas da plateia questionaram diversas vezes o que estava em votação. Em dado momento, alguém gritou que se votasse "não". Seguiu a isso a acusação de se tratar da orientação de voto de interesse do mercado. Mesmo assim, o "não" prevaleceu.

Mas o momento que pode ser considerado o mais tenso se deu bem no final da atividade, quando parte das pessoas já havia deixado o local. Ao eixo "gestão da cidade" foi proposta a inclusão de uma nova recomendação para proibir a determinação de regime urbanístico por decreto. O assunto dividiu o público e, se em outros casos a votação por contraste permitia identificar ampla maioria a favor ou contra, o mesmo não foi possível para este tema.

Após colocar o item em votação pelo menos três vezes, Bremm pediu aos presentes que mantivessem os crachás erguidos enquanto uma pessoa contava. Havia interesse da prefeitura pela rejeição, o que ficou claro quando servidores e CCs, mesmo os que não tinham votado antes, ergueram seus crachás e alertaram colegas a fazer o mesmo. Ainda assim, a proposta foi aprovada.

Ao fim do debate relacionado a cada um dos sete eixos, as propostas foram votadas de maneira global - chamadas de moções, todas as sete foram aprovadas.