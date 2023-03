Mulher morre após carro ser arrastado por enchente em Terra de Areia

Atualizada às 9h35min

Uma mulher morreu nesta segunda-feira (6) em Terra de Areia, no Litoral Norte, após o carro onde estava ser arrastado pelas águas do Rio Três Forquilhas. Desde sexta-feira (3) chovia na cidade, tendo parado apenas na manhã desta terça-feira (7). Segundo o Tenente Denilson da Brigada Militar de Terra de Areia, a vítima, que ainda não teve o nome divulgado, morreu afogada após o carro sair da estrada e cair no rio.

A chuva intensa que atingiu principalmente o Leste do Rio Grande do Sul nesta segunda elevou rios em diversas cidades provocando enchentes. No Litoral Norte, o nível de chuva superou a marca de 100 mm apenas nesta segunda em alguns municípios da região, somando-se aos acumulados já altos anotados em alguns pontos durante o fim de semana.

ATENÇÃO | Chuva supera 200 mm, traz inundações e alagamentos, e risco agora é de cheias de rios. https://t.co/VzBZo1nFmw — MetSul.com (@metsul) March 6, 2023

Além do transbordamento de rios e arroios, a chuva provocou deslizamento de terra com bloqueio de estradas. Em Rolante, no Vale do Paranhana, choveu 212 mm e o rio subiu alagando diversas regiões do município. A prefeitura suspendeu as aulas da rede municipal na segunda-feira.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) suspendeu as aulas no campus de Rolante na segunda e também nesta terça. “Em virtude dos alagamentos causados pelas chuvas na região na data de hoje, 06 de março, o IFRS Campus Rolante informa que as aulas dos turnos tarde e noite estão canceladas, bem como a reunião de pais que ocorreria hoje à noite. Nova data para esta reunião será informada posteriormente”, informou a instituição.

Na vizinha Riozinho, a famosa Cascata do Chuvisqueiro registrou um volume de água atípico para a queda d´água. A cidade registrou 214 mm de chuva. Porto Alegre e a Serra também tiveram pancadas fortes de chuva na segunda

TEMPO | Impressionantes imagens em meio a uma forte estiagem em parte do Rio Grande do Sul da cascata do Chuviqueiro com imensa vazão após chuva de 200 mm em Riozinho. Vídeo de Adriano Schuh. Saiba mais em https://t.co/VGyfFv8jfg. pic.twitter.com/AJZAieVX3k — MetSul.com (@metsul) March 6, 2023

Segundo a MetSul Meteorologia, a chuva extrema que atingiu o Litoral Norte gaúcho foi um episódio de quatro dias, tendo começado na sexta-feira passada. No começo, a instabilidade decorreu de áreas de instabilidade geradas pelo calor e a circulação de umidade da baixa pressão que ainda estava distante da costa. Entre domingo (5) e a segunda, a chuva aumentou muito por ser de natureza orográfica (associada ao relevo) com o centro de baixa pressão juntos aos litorais Norte gaúcho e Sul catarinense.

De acordo com a MetSul, os acumulados em 24 horas até 21h de segunda-feira, o dia de chuva mais intensa, foram de 147 mm em Maquiné, 137 mm em Itati, 134 mm em Três Forquilhas e 73 mm em Terra de Areia. Choveu em 96 horas na região 256 mm em Maquiné, 197 mm em Três Forquilhas, 180 mm em Itati, 175 mm em Torres, 162 mm em Três Cachoeiras e 142 mm em Xangri-lá.