Volume de chuva em cidades gaúchas ultrapassa os 100 milímetros em 24 horas

A segunda-feira (6) foi de muita instabilidade no Rio Grande do Sul, com registro de chuvas em quase todas as regiões. As precipitações tiveram uma variabilidade enorme de volumes, ultrapassando os 100mm em várias cidades e excedendo a média de março, segundo a MetSul Meteorologia. As regiões mais atingidas foram os vales, a Serra e o Litoral Norte.

Os acumulados se somam ao que já havia caído no fim de semana pela influência do centro de baixa pressão que no final desta segunda-feira estava localizado rente ao Litoral Norte, sobre o Oceano Atlântico. As cidades com os maiores volumes de chuva em 24h, entre domingo até as 18h desta segunda, eram Três Forquilhas, com de 137mm; Itati, com 134mm; Maquiné, com 127mm; Torres, com 99mm, e Riozinho, com 96mm.

Já os maiores acumulados em 72h, desde o início da instabilidade no final da última semana, atingiram 209mm em Rolante, 207mm em São Francisco de Paula, 200mm em Maquiné e Riozinho, 183mm em Três Forquilhas, 174mm em Torres, 172mm em Itati, 163mm em Três Coroas e 158mm em Morro Reuter.

Nesta terça, conforme a MetSul, o tempo segue instável com nuvens e pancadas de chuva entre o Leste e o Sul. A tendência é que as nuvens predominem entre a Serra, o Litoral Norte e trechos da Grande Porto Alegre, bem como em pontos da Costa Doce. A temperatura no RS deve variar entre 17°C e 35°C. Em Porto Alegre, ainda há previsão de chuva para esta terça. A mínima prevista é de 21°C, e a máxima, de 29°C.