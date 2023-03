Prefeitura de Porto Alegre entrega domingo pista de skate do IAPI

A prefeitura de Porto Alegre entrega no domingo (12) a pista de skate revitalizada do bairro IAPI, na Zona Norte. A ação ocorre durante o evento de skate IAPI Legacy. As melhorias no espaço fazem parte de uma ação conjunta entre prefeitura e as empresas Matriz, Spot e Du99 e antecedem o STU National 2023 - etapa do circuito brasileiro de skate - que ocorre nos dias 17,18 e 19 de março no complexo esportivo da Orla do Guaíba. A parceria ainda prevê a reforma da pista da Restinga.

A pista do IAPI é considerada a primeira de skate plaza - formato que reproduz obstáculos encontrados nas cidades - do mundo. Além de substituição das pedras danificadas, parte da pista foi atualizada com a construção de novos obstáculos - ela está localizada entre a avenida Cristóvão Colombo e a rua Dr. Eduardo Chatier.