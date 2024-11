LISTA: 10 operações gastronômicas em casarões históricos de Porto Alegre

. Respeitando a história, mas sempre de olho na renovação, empreendedores e empreendedoras apostam em imóveis icônicos e até centenários para abrigar seus negócios . Apesar dos desafios, a escolha é um diferencial na hora de atrair a clientela.



Confira uma lista com 10 operações de gastronomia em casarões históricos de Porto Alegre.



1. Food hall no Centro Histórico O UP Food Art é um complexo gastronômico e cultural do Centro Histórico da Capital ANA TERRA FIRMINO/JC Dar vida a pontos clássicos da cidade. Essa é a proposta de diversos negócios que operam em casarões históricos de Porto Alegre. Apesar dos desafios, a escolha é um diferencial na hora de atrair a clientela.Confira uma lista com 10 operações de gastronomia em casarões históricos de Porto Alegre.





• UP Food Art: Rua dos Andradas, nº 788, Centro Histórico. A operação é de terça-feira a domingo, das 11h às 23h. No coração do Centro Histórico de Porto Alegre, o UP Food Art reúne diversas operações de gastronomia e uma agenda de entretenimento em um casarão ao lado da Casa de Cultura Mario Quintana. O local começou a operar no segundo semestre de 2023 e conta com operações de sushi, drinks, café, hambúrguer, pizza e bistrô.: Rua dos Andradas, nº 788, Centro Histórico. A operação é de terça-feira a domingo, das 11h às 23h.

2. Cafeteria no 4º Distrito O casarão, construído em 1914, foi revitalizado para negócio THAYNÁ WEISSBACH/JC





• Imperador Café: avenida Félix da Cunha, nº 91, bairro São Geraldo. De segunda-feira a sábado, a operação é das 12h às 20h. Aos domingos, das 14h às 19h. Operando em um casarão centenário no bairro São Geraldo, o Imperador Café une história do Brasil e cafeteria em um mesmo espaço. O casarão, construído em 1914, foi revitalizado para negócio, que abriu as portas em março. No entanto, em maio, foi atingido pelas enchentes, mas já está com as atividades normalizadas.: avenida Félix da Cunha, nº 91, bairro São Geraldo. De segunda-feira a sábado, a operação é das 12h às 20h. Aos domingos, das 14h às 19h.

3. Gastronomia belga em Porto Alegre Carlos Fernandes e Caco Zanchi estão à frente do Antuérpia TÂNIA MEINERZ/JC





• Antuérpia: rua Félix da Cunha, nº 1143, bairro Moinhos de Vento. De terça-feira a sábado, a operação é das 11h45min às 21h. Aos domingos, das 11h45min às 18h. Operando desde agosto deste ano, o Antuérpia é um bistrô e multiespaço no bairro Moinhos de Vento. O negócio é comandado pelo o chef gaúcho Caco Zanchi e pelo empresário Carlos Fernandes. Funcionando como bistrô, empório, café e galeria de arte, a operação tem forte influência da gastronomia belga, reflexo dos 22 anos em que o chef viveu na Europa, grande parte na Bélgica.: rua Félix da Cunha, nº 1143, bairro Moinhos de Vento. De terça-feira a sábado, a operação é das 11h45min às 21h. Aos domingos, das 11h45min às 18h.

4. Vinhos no Menino Deus O negócio fica na rua Múcio Teixeira, nº 188, no bairro Menino Deus TÂNIA MEINERZ/JC





• Armazém Résistance: rua Múcio Teixeira, nº 188, Menino Deus. A operação é de segunda a sexta-feira, das 16h às 21h. Armazém Résistance nasceu da união de cinco amigos apaixonados por vinhos. Proprietários da marca Résistance Vinhos desde 2019, Evandro Krebs Gonçalves, Paulo Luiz Schmidt, Ary Marimon, Edson Lerrer e Francisco Rossal decidiram, em junho de 2023, abrir uma loja física para ter um contato maior com o consumidor final. O espaço é inspirado nos bares de Sevilla e ocupa um casarão no bairro Menino Deus. Por se tratar de um casarão com a fachada tombada, muitos dos elementos originais da construção foram mantidos.: rua Múcio Teixeira, nº 188, Menino Deus. A operação é de segunda a sexta-feira, das 16h às 21h.

LEIA TAMBÉM> Negócios dão novos usos para casarões históricos

5. Esquina clássica do Bom Fim O Tuyo busca democratizar o consumo de vinhos TÂNIA MEINERZ/JC





• Tuyo: rua Felipe Camarão, nº 268, no bairro Bom Fim. A operação é de terça-feira a sábado, das 18h30min às 23h30min. Ocupando a esquina das ruas Felipe Camarão e Vasco da Gama no bairro Bom Fim, o Tuyo tem como carro-chefe os vinhos, com a proposta de democratizar e descomplicar o consumo da bebida. Inspirado em Buenos Aires, a operação ocupa um casarão de 1940 e preserva elementos da arquitetura do espaço em sua decoração.: rua Felipe Camarão, nº 268, no bairro Bom Fim. A operação é de terça-feira a sábado, das 18h30min às 23h30min.

6. Tradição gaúcha na CB Don Dieguito fixou sua operação em um casarão na esquina das ruas Gen. Lima e Silva e Olavo Bilac ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC





• Don Dieguito: rua Olavo Bilac, nº 243, Cidade Baixa. O funcionamento acontece de segunda a quinta-feira, das 18h30min às 23h. Sextas e sábados a operação é até às 23h30min.



7. Novidade no Farroupilha Rodolfo Jardim e Tiago Both são alguns dos nomes por trás da Real Fucking Burger STÉFANI RODRIGUES/ARQUIVO/JC Don Dieguito fixou sua operação em um casarão na esquina das ruas Gen. Lima e Silva e Olavo Bilac, no bairro Cidade Baixa. A proposta do negócio é manter viva a tradição gaúcha através da música nativista, presente em apresentações, e shows que acontecem na pizzaria.: rua Olavo Bilac, nº 243, Cidade Baixa. O funcionamento acontece de segunda a quinta-feira, das 18h30min às 23h. Sextas e sábados a operação é até às 23h30min.





• Real Fucking Burger: avenida Venâncio Aires, nº 1025, bairro Farroupilha. A operação é de terça-feira a sábado, das 18h às 23h.



8. Luta antirracista em casarão da Cidade Baixa Luiz Roberto Bomfim Sampaio, proprietário da Griô JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC Inaugurada em março de 2020, a hamburgueria artesanal Real Fucking Burger chegou ao bairro Farroupilha. O restaurante operava no bairro São Geraldo até maio, quando foi severamente atingido pela enchente. O novo ponto, na avenida Venâncio Aires, fica em um casarão histórico dos anos 1930, que possui cerca de 380 m².: avenida Venâncio Aires, nº 1025, bairro Farroupilha. A operação é de terça-feira a sábado, das 18h às 23h.





• Griô: Travessa do Carmo, nº 76, Cidade Baixa. A hamburgueria opera de terça a quinta-feira, das 17h30min às 23h30min. Sextas e sábados o funcionamento é das 17h à 1h.





9. Novidade no Moinhos de Vento Tiago Schmitz, empreendedor à frente da Charlie TÂNIA MEINERZ/JC Fundada em 2021 por Luiz Roberto Bomfim Sampaio, a Griô Burguer busca ser um reduto de exaltação e conscientização da luta antirracista e da cultura afro-brasileira em Porto Alegre. A operação ocupa um casarão histórico localizado na Cidade Baixa.: Travessa do Carmo, nº 76, Cidade Baixa. A hamburgueria opera de terça a quinta-feira, das 17h30min às 23h30min. Sextas e sábados o funcionamento é das 17h à 1h.





• Charlie: rua Barão de Santo Ângelo, nº 212, no Moinhos de Vento.



10. Vinhos naturais no Moinhos A Casa Vivá opera em um casarão de 540 m², construído na década de 1940 EVANDRO OLIVEIRA/JC A quarta loja da Charlie na Capital se prepara para abrir as portas em novembro. O novo endereço, no bairro Moinhos de Vento, fica em um casarão histórico de dois andares, que abrigará empório, cafeteria e padaria. O novo espaço conta com duas casas integradas e tombadas como patrimônio histórico do município. O casarão é uma das construções que está sendo preservada na região.: rua Barão de Santo Ângelo, nº 212, no Moinhos de Vento.