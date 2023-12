Inspirado em Buenos Aires, bar de vinhos abre em casarão histórico do Bom Fim

Tuyo é a novidade da rua Felipe Camarão, nº 268, no O novo bar tem como carro-chefe os vinhos. A proposta é democratizar e descomplicar o consumo da bebida, oferecendo taças a partir de R$ 22,00 e rótulos que fogem do comum. O negócio dá vida a um casarão histórico dos anos 1940, conceito que tem inspiração em Buenos Aires. é a novidade da rua Felipe Camarão, nº 268, no bairro Bom Fim , em Porto Alegre.. A proposta é democratizar e descomplicar o consumo da bebida, oferecendoe rótulos que fogem do comum. O negócio dá vida a um casarão histórico dos anos 1940, conceito que tem

Os influenciadores digitais e empreendedores Ian Spritzer e Maria Hagel são os nomes à frente da operação. “Somos apaixonados por gastronomia, tanto como produtores de conteúdo quanto como consumidores. Adoramos conhecer novos lugares e novas culinárias”, diz Ian. Em uma viagem à França, em março deste ano, conheceram um modelo de negócio enxuto para venda de vinhos e itens de charcutaria. “Estávamos obcecados pela ideia de abrir uma operação parecida”, lembra Maria.

A ideia, no entanto, acabou não vingando. “Ficamos três meses negociando e não conseguimos nada. Ficamos desapontados”, recorda Ian. A decisão para viabilizar a abertura de um novo empreendimento foi inspirar-se em outros países, trocando os franceses pelos argentinos. “No Tuyo, quisemos trazer um pouco da ambientação de Buenos Aires, de um casarão antigo, com portas abertas e mesas na rua”, fala Maria. Foi realizado um investimento de cerca de R$ 500 mil para a revitalização do espaço, inaugurado no último sábado (30). A fachada histórica foi mantida.

Bar com foco em vinhos

Queremos ser um lugar para as pessoas que gostam de sair para beber de bermuda, tênis, chinelo, qualquer jeito ”, destaca a empreendedora. Também é parte da proposta do Tuyo apresentar ao mercado rótulos nem tão convencionais, como a Apesar das referências internacionais terem mudado ao longo do projeto, os vinhos e o consumo da bebida sem muitas complicações sempre seguiram como norte. “As pessoas imaginam um bar de vinhos como uma coisa séria, inacessível.”, destaca a empreendedora. Também é parte da proposta do Tuyo apresentar ao mercado rótulos nem tão convencionais, como a marca de vinhos Suspeito , criada há cerca de um mês em Porto Alegre.

Por isso, o bar, toda semana, disponibiliza quatro rótulos, um para cada tipo de vinho, com preços mais acessíveis para consumo em taça. “São vinhos diferentes, que fogem um pouco do comum, para que as pessoas possam conhecer novas bebidas, sem necessariamente serem oneradas no bolso”, explica Ian. Os preços das taças da semana variam de R$ 22,00 a R$ 32,00, a depender da data. A carta para consumo em garrafa tem mais de 70 rótulos de vinhos disponíveis.

Drinks e petiscos que remetem Buenos Aires

Além disso, o Tuyo oferece drinks e conta com mais de 20 alternativas clássicas e autorais. Um dos destaques, como apontam os sócios, é o gaspari barbieri, uma bebida da casa à base de amora, mirtilo, Aperol, Campari e albumina. Os valores dos drinks partem de R$ 30,00. O cardápio também possui chopes e cervejas.

Em relação às comidas, o bar disponibiliza opções de petiscos para compartilhar. A inspiração na gastronomia da Argentina segue em foco. A empanada de entranha, comercializada a duas unidades por R$ 22,00, e o sanduíche de milanesa, que custa R$ 48,00, são os itens favoritos da clientela, como dizem os sócios. O cardápio do Tuyo também conta com croissant de polvo, alfajor crudo – três unidades de uma espécie de alfajor salgado de steak tartare – e tostada de lula. As alternativas custam, respectivamente, R$ 48,00, R$ 38,00 e R$ 39,00. Opções veganas e vegetarianas, como o tempurá de cogumelos, que sai por R$ 32,00, também estão disponíveis no menu.

Com cerca de uma semana de operação, o Tuyo, como observam os sócios, está sendo bem recebido pelos clientes. “Abrimos e já foi um sucesso. Veio muita gente. É gratificante”, diz Maria. “O Bom Fim está nos abraçando. Está pegando todos os públicos, dos 20 aos 80 anos”, complementa Ian.

Tuyo

Localizado na rua Felipe Camarão, nº 268, na esquina com a avenida Vasco da Gama, o Tuyo está aberto de terça-feira a domingo, das 18h30min à meia-noite.