Pizzaria focada na tradição gaúcha abre em casarão histórico na Cidade Baixa

Fundada há sete anos pelo empreendedor Diego Lacerda em Águas Claras, distrito de Viamão, a pizzaria Don Dieguito abriu as portas na Cidade Baixa, em Porto Alegre, em janeiro. Operando em um casarão histórico na esquina das ruas Olavo Bilac e General Lima e Silva, o negócio busca manter viva a cultura gaúcha através de shows de música nativista.



A história de Diego no empreendedorismo começou em 2017. Ele trabalhava como gerente comercial em lojas de material de construção. Após se desiludir com a área, resolveu mudar de vida. Comprou um sítio em Águas Claras e decidiu tirar um ano sabático. Foi após esse período de descanso que Diego decidiu empreender. Para seu novo negócio, focou em uma de suas paixões: as pizzas. “Sabe quando as pessoas recebem os amigos em casa e fazem um churrasco? Então, sempre fiz isso, só que com pizza. Lá em Águas Claras, chamava toda a família para comer. Percebi que o negócio era bom”, lembra Diego.



O primeiro passo da caminhada empreendedora de Diego foi um food truck, onde ele vendia pizzas e cones recheados. O principal diferencial de seu produto é massa especial feita com cerveja, receita criada por ele de uma maneira inusitada. “Peguei uma receita da internet e achei que estava na cabeça. No dia seguinte, fui fazer a massa pensando que estava seguindo exatamente o que tinha lido no dia anterior e o resultado foi maravilhoso. Depois, quando fui anotar, vi que tinha feito uma receita completamente diferente”, conta Diego, com muito bom humor.

Apesar da boa recepção do público com o food truck, depender das condições meteorológicas era algo que incomodava o empreendedor. Assim, a pizzaria Don Dieguito ganhou seu primeiro ponto fixo no sítio do empreendedor, em Águas Claras.



Para a inauguração da pizzaria, Diego resolveu inserir mais uma de suas paixões. Ele sempre foi muito ligado à cultura gaúcha e, para chamar a clientela, convidou Cássia Abreu, um dos principais nomes da música nativista, para fazer um show de abertura da casa. “Sempre fui apaixonado pela cantora Cássia Abreu, que é uma cantora e gaiteira do nativismo. O show foi maravilhoso, o pessoal já veio me perguntar quando seria o próximo. Então, fui atrás dos próximos e, hoje, já passaram pelo palco da Don Dieguito os principais nomes da música gaúcha”, ressalta.



Os shows de música nativista se tornaram um grande foco da operação. Mas o objetivo de Diego nunca foi simplesmente colocar os maiores nomes no seu palco. O empreendedor garante que o principal objetivo da Don Dieguito é a valorização da mulher dentro do nativismo.



“Infelizmente, em 2024, o nativismo é um espaço muito machista. E nem quero levantar uma bandeira, mas acredito que tudo que é feito por uma mulher é melhor”, afirma.



Assim, Diego organizou um evento chamado Elas Cantam, onde 10 mulheres da cena nativista se reuniram para tocar na pizzaria. Nomes como Marlene Pastro, Maria Luiza Benitez e Cristina Sorrentino estavam presentes na ocasião. “Foi algo que teve uma repercussão muito grande. Imagina, a Fafá de Belém me ligou no dia do evento para me dar os parabéns”, lembra Diego, orgulhoso. Segundo o empreendedor, em 2022, a pizzaria foi considerada pelo governo do Estado a casa que mais valoriza a cultura gaúcha no Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que uma casa ficou na frente do 35 CTG.

Mudança do negócio para Porto Alegre

Em 2023, Diego resolveu se mudar para a Capital e o ponto escolhido foi a avenida Guaíba, na zona sul de Porto Alegre. Porém, com apenas sete meses de operação, o empreendedor avaliou que o ponto não era o ideal para o negócio. Segundo ele, apesar de existir um grande fluxo de pessoas na região, poucas delas estavam interessadas em consumir pizza.



Assim, a Don Dieguito mudou mais uma vez de ponto, chegando à Cidade Baixa em janeiro. O empreendedor já estava de olho na casa quando decidiu sair de Águas Claras, mas, por se tratar de um bem tombado, a aquisição do imóvel era um pouco mais complexa.

O local tem como objetivo oferecer um ambiente acolhedor e aconchegante. Diego garante que atende seus clientes como se fossem seus amigos pessoais. O clima familiar se estende para a cozinha, já que o responsável pela preparação das massas é Gabriel Lacerda, filho de Diego. “Abri a pizzaria na sala de casa. O nosso atendimento é como se eu estivesse recebendo visitas na sala de casa”, garante Diego

O empreendedor tem expectativas altas para o novo ponto. Uma delas é transformar o local em um espaço cultural de valorização da cultura gaúcha, com foco na representatividade feminina, que será realizado em parceria com o governo do Estado. Diego pretende oferecer oficinas de gaita, canto, declamação e interpretação para meninas.



"Se tu vais em um festival de música, de 10 apresentações, oito são meninas e apenas dois meninos. Mas se tu fores ver quem é que segue carreira na música, são os dois meninos. Não tem mercado e queremos mudar isso", afirma. O empreendedor tem expectativas altas para o novo ponto. Uma delas é transformar o local em um espaço cultural de valorização da cultura gaúcha, com foco na representatividade feminina, que será realizado em parceria com o governo do Estado. Diego pretende oferecer oficinas de gaita, canto, declamação e interpretação para meninas.

Informações gerais da Don Dieguito

A Don Dieguito está localizada na rua Olavo Bilac, nº 243. O empreendimento conta com opções à la carte ou sequência, no valor de R$ 79,90, e também entrega pelo iFood. A pizzaria opera de terça-feira a sábado, das 18h30min até as 22h30min.