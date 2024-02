Delivery de ramen busca oferecer experiência típica do Japão em Porto Alegre

Ramen é um típico prato do leste asiático, composto por macarrão, um tipo de caldo, tarê e ingredientes adicionais, conhecidos como toppings. Pensando em trazer a iguaria para a Capital, o jornalista Pablo Rozados criou o Clube do Ramen, um negócio focado exclusivamente no delivery onde o cliente monta o próprio prato em casa.

As origens do prato podem ser traçadas na China, onde é conhecido como lamen. Após a segunda guerra mundial, o prato caiu no gosto dos japoneses por sua variedade de sabores e grande valor nutricional, passando a ser chamado de ramen por lá. Depois disso, ficou conhecido mundialmente.



Apaixonado pela cultura japonesa, Pablo conheceu o prato durante uma viagem a trabalho. “Trabalhava em um veículo de comunicação falando sobre jogos digitais. E o Japão sempre foi muito presente nesse contexto. Em uma viagem de trabalho para lá, estava com dinheiro contado, e um colega me indicou um lugar que, segundo ele, tinha uma comida muito barata e que alimentava bem. Cheguei lá, e era o ramen. Foi assim que conheci”, lembra.



Pablo gostou tanto que aprendeu a fazer e passou a cozinhar o prato para seus amigos próximos. Com frequência, o empreendedor era encorajado por quem provava a iguaria a transformar aquilo em um negócio.



Após perder o emprego dois meses antes da pandemia de Covid-19, Pablo resolveu empreender. Com o tempo, ele percebeu que não haviam muitas opções de ramen em Porto Alegre. Isso, segundo ele, era um contraste com outras grandes capitais do País, onde restaurantes especializados no prato já eram bem comuns. “Em São Paulo, por exemplo, tem ramem para todo lado”, afirma



Assim, em outubro de 2020, Pablo transformou a cozinha da sua casa na sede de seu negócio e abriu o Clube do Ramen. Inicialmente, o empreendimento possuía apenas uma opção de ramen, e as entregas eram feitas exclusivamente aos sábados.

LEIA TAMBÉM > Cafeteria pet friendly abre em Canoas com foco nos cafés especiais

Cliente monta o próprio ramen



O principal diferencial da operação, percebe Pablo, é que a comida não vai pronta: cada ingrediente é embalado separadamente e cabe ao cliente montar o seu prato. Isso, segundo o empreendedor, traz uma experiência única aos consumidores . “É isso que as pessoas gostam: da experiência. Elas não querem só o prato, querem todas as experiências de montar o prato. Enviamos a explicação de como é que os japoneses montam, para que o processo seja o mesmo”, explica Pablo.

LEIA TAMBÉM > Com receita tradicional do Japão, casal produz gyozas em Porto Alegre





Atualmente, as entregas são feitas de terça-feira a sábado. O cardápio também aumentou. Agora, o Clube do Ramen oferece três opções de caldos - o de porco, chamado de tonkotsu, o de galinha, chamado de tori, e o de cogumelos, que é a opção vegana. Cada um desses caldos podem ser misturados com um tarê diferente - são eles o missô, um molho feito a partir da fermentação da soja e do sal, o shoyu, molho de soja muito consumido com o sushi, ou shio, que é uma leve mistura de água e sal. Além disso, são adicionados um óleo aromático, chashu de porco, ovo marinado, alga nori, cebolinha e mais algum topping sazonal. O cardápio também aumentou. Agora, o Clube do Ramen oferece três opções de caldos - o de porco, chamado de tonkotsu, o de galinha, chamado de tori, e o de cogumelos, que é a opção vegana. Cada um desses caldos podem ser misturados com um tarê diferente - são eles o missô, um molho feito a partir da fermentação da soja e do sal, o shoyu, molho de soja muito consumido com o sushi, ou shio, que é uma leve mistura de água e sal. Além disso, são adicionados um óleo aromático, chashu de porco, ovo marinado, alga nori, cebolinha e mais algum topping sazonal.

LEIA TAMBÉM > Argentino comanda padaria típica em Porto Alegre há mais de 10 anos

Experiência típica japonesa



O empreendedor faz de tudo para que a experiência de seus clientes seja a mais próxima possível do típico ramen japonês. Para isso, ele busca oferecer os melhores ingredientes e produz o próprio macarrão, buscando ser o mais fiel possível. Até mesmo o preço do produto é pensado para simular a verdadeira experiência nipônica. “Todos os ramens são R$ 39,00, mais a entrega. O ramen, no Japão, é um prato muito consumido pelos trabalhadores, então é barato. Óbvio que muitos dos ingredientes vêm de fora, então não dá pra baixar muito, mas faço de tudo para que fique com um preço justo”, explica.



Além das três opções fixas no cardápio, Pablo oferece, em ocasiões especiais, opções diferentes que, segundo ele, não são facilmente encontradas em qualquer lugar. Um exemplo disso é o ramen de camarão, tradicionalmente consumido nas comemorações de fim de ano japonesas, que entra no cardápio na época do Réveillon. Pablo também recebe dicas de novos sabores da própria clientela. “Tenho clientes que moraram no Japão e eles me pedem algumas coisas. Teve uma vez que um provou um ramen típico da região sul de lá, que era feito com carne de gado. Fui na internet procurar a receita e ficou ótimo”, lembra Pablo.



Informações gerais



O Clube do Ramen recebe pedidos de terça-feira a sábado, até as 19h. Como Pablo produz todos os ramens sozinho, o empreendimento atende no máximo 20 pedidos por dia. Para mais informações acesse o Instagram (@clubedoramen) ou entre em contato pelo WhatsApp (51) 98065-7451.