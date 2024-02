Argentino comanda padaria típica em Porto Alegre há mais de 10 anos

La Tasca ouvia uma rádio que noticiava os acontecimentos mais relevantes da Argentina e tomava um mate, sentado em uma sala cheia de referências à região. Todos esses elementos são comuns à rotina dele, como conta. Nascido em Buenos Aires, Maximiliano Zalacain preserva até hoje os costumes argentinos, mesmo que tenha deixado o país há mais de 10 anos. Enquanto aguardava a chegada da reportagem do GeraçãoE , o empreendedor à frente daouvia uma rádio que noticiava os acontecimentos mais relevantes da Argentina e tomava um mate, sentado em uma sala cheia de referências à região. Todos esses elementos são comuns à rotina dele, como conta.

A inspiração argentina reproduzida na La Tasca, operação fundada por Maximiliano em 2012, tem origem semelhante. O cardápio com tortas, doces e salgados típicos da gastronomia das margens do Rio da Prata é apenas uma consequência da história de quem comanda o negócio. “ Os clientes que vêm aqui se sentem na Argentina, mas não queremos simular que estamos lá. É uma padaria em Porto Alegre, comandada por um argentino e que reflete os costumes dele ”, destaca Maximiliano.

A La Tasca oferece produtos típicos da Argentina, como alfajores, tortas com doce de leite, empanadas e medialunas. Um dos carros-chefes da padaria, a empanada é servida em diferentes sabores, sendo carne e frango com abacaxi os mais pedidos pela clientela. A unidade custa R$ 14,00. Em relação às bebidas, o espaço comercializa opções quentes, como cafés e chás, além de refrigerantes, cervejas e vinhos de marcas conhecidas na Argentina.

LEIA TAMBÉM > Italiano abre operação e aposta no brioche com gelato em Porto Alegre

Apesar da maioria dos itens – e dos ambientes – ter inspiração no país de origem de Maximiliano, o nome da marca faz alusão à Portugal. As tascas são pequenos empreendimentos gastronômicos que servem pratos típicos portugueses por um valor acessível e em um ambiente descontraído e acolhedor. O empreendedor criou apreço pelo país europeu em viagens e decidiu espelhar essa paixão no registro e no conceito do negócio. A La Tasca também oferta pastéis de nata, uma das sobremesas mais tradicionais de Portugal.

Conheça a história do empreendedor argentino

Porto Alegre foi uma oportunidade para Maximiliano colocar em prática essa relação que conserva com a comida. “Minha avó tem um hotel em Córdoba, que é uma cidade turística, parecida com Gramado, e lá tem um forno à lenha. Sempre gostei da gastronomia”, diz.

Quando chegou à capital dos gaúchos, no entanto, o objetivo não era ter um negócio. “Nos anos 2000, a empresa que eu trabalhava em Buenos Aires me transferiu para Porto Alegre, para trabalhar na indústria”. Em 2008, Maximiliano regressou às origens, também a pedido da companhia. Foi nesse momento que a profissão na cozinha passou a ser uma possibilidade. “Procurei um instituto de gastronomia na Argentina para estudar panificação, confeitaria e tudo que está relacionado à padaria”, lembra.

Sentindo falta dos costumes brasileiros e da família que tinha formado no País, Maximiliano voltou para Porto Alegre em 2010, depois de finalizar o curso de culinária. A La Tasca foi inaugurada em 2012, na rua Duque de Caxias, nº 678, no Centro Histórico, ponto que segue até hoje. “Minha primeira opção era montar uma padaria em Gramado, região que gosto e conheço bastante. Mas não consegui e acabamos abrindo em Porto Alegre. Nunca pensei em morar no Brasil. Mas Porto Alegre tem a característica de estar perto da Argentina. Os costumes também são parecidos”, entende o empreendedor.

LEIA TAMBÉM > Barbearia por assinatura é aposta de novo negócio de Porto Alegre

Há mais de 10 anos no mercado, Maximiliano projeta seguir com um negócio de produção artesanal. “Estamos nos reorganizando depois da pandemia, e cada ano está melhor. Pensamos em continuar melhorando os produtos, procurando sempre produtos regionais e artesanais.” A La Tasca conta com fornecedores gaúchos de Flores da Cunha e Uruguaiana. “O sentimento é de satisfação por ter um empreendimento consolidado. Tenho muito carinho pela existência do negócio, clientes e colaboradores.”

Informação gerais da La Tasca

Localizada na rua Duque de Caxias, nº 678, no Centro Histórico de Porto Alegre, a La Tasca funciona de terça a domingo, das 13h às 20h.