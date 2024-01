Barbearia por assinatura é aposta de novo negócio de Porto Alegre

O clube de assinaturas é o modelo que as barbearias encontraram para seguir inovando no setor. Localizada na rua Vicente da Fontoura, nº 1657, a Sports Barber é um dos negócios que adota esse tipo de serviço. A modalidade permite que os clientes frequentem a barbearia quando quiserem, pagando um valor fixo ao mês. A assinatura mensal para corte ilimitado de cabelo e barba custa R$ 169,90. O benefício também está disponível para quem deseja aparar apenas o cabelo ou a barba. A alternativa custa R$ 119,90 por mês.

À frente da Sports Barber estão Carlo Rosito e Newmar Rodrigues. “O cliente por assinatura costuma vir uma ou duas vezes por semana. Mas se quiser vir todos os dias, pode vir”, explica Newmar. Inaugurada em agosto de 2023, a barbearia conta com cerca de 40 assinantes. A expectativa é alcançar os 200 clientes pagantes da modalidade até o fim deste ano.

Além dos benefícios de corte, o modelo por assinatura oferece descontos em serviços adicionais, produtos e lojas parceiras, como a academia Team Villeroy, empreendimento que Carlo também é sócio. “ É vantajoso, porque nos dá a segurança de ter um valor fixo ao mês. Esse sistema nos gera uma recorrência ”, destaca Newmar. É possível cancelar a assinatura a qualquer momento, sem exigência de taxas.

Serviço de corte e barba com diversão

A Sports Barber possui áreas com televisão, sinuca, churrasqueira e chopeira, além de uma exposição de camisetas assinadas por ex-jogadores da dupla Grenal, como Douglas Costa, Taison e Lucas Leiva. Os atletas são clientes da academia Team Villeroy. O objetivo da decoração é o mesmo do serviço de assinatura: conseguir reter o público por um período maior dentro da barbearia, gerando curiosidade e identificação. “A ideia é vincular o serviço de corte e barba com diversão. Nosso objetivo é que o cliente possa vir com um amigo jogar uma sinuca, tomar um chope e cortar o cabelo, por exemplo”, diz Newmar.

Aliás, essa proposta de agregar diferentes atividades ao serviço de barbearia é anterior à inauguração no bairro Santana. A Sports Barber iniciou a operação no bairro Três Figueiras, em 2019. “Tinha esse mesmo nome, mas era um projeto bem maior. Além da barbearia, tinha sushi, lavagem de carro. A ideia era um complexo para que o cliente fizesse tudo no mesmo lugar”, conta Newmar, que, na época, atuava como consultor do negócio.

A Sports Barber do Três Figueiras fechou durante a pandemia, retomando o funcionamento em outro endereço, no ano passado. “Peguei tudo que tinha lá de barbearia e coloquei em um depósito. Nem tinha o que fazer com as coisas, então resolvi tentar reabrir a Sports Barber”, lembra Carlo, fundador da marca, que convidou Newmar para ser sócio no novo ponto.

Novo público da barbearia no bairro Santana

Com cerca de seis meses de funcionamento, a dupla comemora a recepção do público do bairro Santana. “Por ser uma região mais residencial, o cliente espera uma barbearia pequena. Mas não é isso. Temos várias cadeiras, pessoal sempre disposto a atender. O movimento está muito bom. Todos os dias chega uma média de quatro clientes novos”, percebe Newmar. Hoje, o negócio conta com três colaboradores, mas existe a demanda de mais uma contratação, como analisa o sócio.

Informações gerais da Sports Barber

A Sports Barber opera na rua Vicente da Fontoura, nº 1657, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h. Aos sábados, o funcionamento ocorre das 9h às 18h. O local dispõe de estacionamento para até cinco veículos.

Além da modalidade de assinatura, o cliente pode optar pelo atendimento avulso. O corte de cabelo custa R$ 40,00 e tem duração de 30 minutos, como estima Newmar. A barbearia também também oferece serviços de barba, sobrancelha e limpeza de pele. Os atendimentos podem ser agendados no site ou no aplicativo da marca, que está disponível para iOS e Google Play.