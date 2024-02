Com torneira de espumante e geladeira self service, 4Beer terá nova unidade no bairro Auxiliadora

Criada em 2016 pelos sócios Rafael Diefenthäler, Daniel Diefenthäler, Caio de Santi e Cristiano Santos, a 4Beer se tornou um ponto clássico para os apreciadores de cerveja da capital gaúcha. Com sete unidades, a marca se prepara para inaugurar mais uma sede em Porto Alegre.



O novo ponto será localizado no bairro Auxiliadora, na rua 24 de Outubro, ao lado do novo condomínio da região, o Go24 Studios. Quando o local ainda estava na fase do plantão de vendas, o 4Beer foi convidado para ter uma loja temporária no local. A recepção do público foi tão positiva que Rafael Diefenthäler, um dos sócios originais da marca, decidiu abrir uma loja fixa por lá.



“Foi uma das primeiras experiências que tivemos fazendo parceria com plantão de vendas e deu super certo. Além de termos feito toda a análise de geomarketing e sabermos que aqui é uma região que tem um público AB, muito próximo do nosso público-alvo, já tivemos uma experiência por aqui que teve um sucesso muito grande. Decidimos que, quando o empreendimento ficasse pronto, iríamos continuar com o negócio”, explica.

Segundo Rafael, a nova unidade terá a mesma premissa das outras operações da marca: cerveja, drinks e comida de qualidade. “Não é um ambiente muito rebuscado, é para todo mundo se sentir bem. A pessoa que saiu do trabalho e vai fazer um happy hour, vai se sentir bem. A pessoa que vai se arrumar para sair também vai se sentir bem. O cara que está caminhando no Parcão, de bermuda, também vai se sentir bem tomando uma cerveja aqui. Você vai ter essa essa descontração, além de uma boa comida com uma boa cerveja”, afirma Rafael.



O 4Beer da 24 de Outubro terá 20 torneiras de chopes autorais, que irão variar de acordo com a sazonalidade, drinks prontos, produzidos pela destilaria própria da marca, e uma torneira de espumante. Na parte das comidas, o destaque vai para as carnes. Serão disponibilizados aos clientes o cardápio clássico das outras sedes da franquia, com hambúrgueres e cortes diversos, como entrecot e iscas de vazio.

Mesmo se aproveitando de uma fórmula já conhecida, o 4beer do bairro Auxiliadora também terá novidades. O segundo andar do empreendimento contará com geladeiras de autosserviço, feitas em parceria com o Go24. Cada geladeira contará com duas torneiras de chope e o pagamento será feito em um aplicativo de celular. Caso a ideia seja bem recebida pela clientela, será futuramente implementada nas outras filiais da marca, garante Rafael.

Informações gerais do 4Beer do bairro Auxiliadora