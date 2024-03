Maior acervo de vinhos naturais da América Latina fica em casarão histórico no Moinhos de Vento

Operando há cerca de seis meses, a Casa Vivá reúne o maior acervo de vinhos naturais da América Latina. Quem garante a primeira posição no ranking é Cristian Silva, sommelier de vinhos e fundador do espaço, que comanda ao lado da esposa Kely Bavaresco. A casa já recebeu a visita de personalidades como Caetano Veloso, Marina Sena e Miguel Falabella.

Em um casarão histórico de 540m² construído na década de 1940, a Casa Vivá dispõe de diferentes ambientes e produtos à venda, mas todos com um único propósito: valorizar o natural. Tanto a cartela de vinhos da casa, que conta com 1.109 tipos do mundo inteiro, quanto a culinária oferecida no local, são pensadas para aproximar a clientela da natureza. Parte dessa proposta, o espaço conta com um jardim comestível, onde são cultivadas plantas não convencionais e temperos utilizados na cozinha da casa.

Outra premissa do negócio é democratizar o consumo de vinho. Para isso, os sócios criaram o bar da calçada, espaço que serve como a porta de entrada para a Casa Vivá. O bar serve diferentes tipos de vinhos, como laranja e espumantes, que são servidos direto da torneira em taças ou copos plásticos. " Queremos mostrar que vinho não é algo complicado, que tu não precisas gastar muito e levar muito tempo para consumir. Ao invés de tomar um chope, tu podes tomar um vinho ", compara Cristian. O valor para consumir um vinho de 125 ml da torneira é de R$ 19,00.

O bar também serve cafés especiais como o Minamihara, que custa R$ 22,00 no método V60, e conta com algumas opções de lanches rápidos e naturais, produzidos com insumos próprios da casa, como pão de queijo, por R$ 9,00, e sandubinhas, por R$ 17,00. "Se tu pedires aqui, por exemplo, um buraco quente de cordeiro, o pessoal vai ir ali no jardim colher folha da capuchinha, vai higienizar e servir o pedido com uma Panc colhida na hora", detalha o sócio. O espaço também conta com opções veganas e vegetarianas.

LEIA TAMBÉM > Filha de mecânico cria instituto para fomentar atuação de mulheres no setor automotivo

Diferente da proposta do bar da calçada, que é pensado para um consumo mais rápido, a culinária servida dentro da casa é feita para ser degustada com calma. O local conta com almoço, servido de terça a sexta-feira, no valor de R$ 89,00, e também opera com menu no horário da janta, que pode ser em diferentes tempos, como explica Cristian. "É um menu com uma narrativa, que apresenta a história e conceito da casa, e ele passa, principalmente, pela harmonização. Os valores começam em R$ 430,00 e o céu é o limite. Digo isso porque temos vinhos do mundo todo, de produção limitadíssima, como um que só existem 330 garrafas no mundo inteiro e que temos aqui. Dependendo do que encomendam, do perfil de vinho, pode variar muito o valor", explica. Para cada prato do menu é servida, pelo menos, uma taça de vinho para harmonização. Como sommelier de vinhos e queijista, Cristian também é responsável por ministrar cursos de vinhos e queijos, que ocorrem na casa esporadicamente.

Endereço e horário de funcionamento da Casa Vivá

A Casa Vivá está localizada na rua Barão do Santo Angelo, nº 376, no bairro Moinhos de Vento, e abre as portas das 11h30min às 22h, de terça-feira a domingo. Para reservas de almoço ou janta, é necessário fazer contato pelo Instagram do negócio (@casaviva_____).

O segundo andar da casa dá espaço ao estúdio de Kely que, além de comandar a cozinha do restaurante, também é esteticista e cosmetóloga. A empreendedora realiza procedimentos como design de sobrancelha, micropigmentação e remoção de pigmentações antigas por laser.