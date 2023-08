Com aporte de R$ 1 milhão, novo food hall de Porto Alegre ocupará casarão com mais de 100 anos no Centro Histórico

Centro Histórico de Porto Alegre. Reunindo sete restaurantes e um palco para shows, o UP Food Art é o novo complexo gastronômico e cultural da rua dos Andradas, nº 788. Localizado em um casarão dos anos 1910, o empreendimento recebeu aporte de R$ 1 milhão para reforma. A fachada histórica, contudo, foi mantida. O mês de setembro trará novidades aode Porto Alegre. Reunindo, oé o novo complexo gastronômico e cultural da rua dos Andradas, nº 788. Localizado em um, o empreendimento recebeu aporte depara reforma. A fachada histórica, contudo, foi mantida.

A preservação parte de um carinho que Émerson Maicá, um dos sócios do novo empreendimento, conserva pelo endereço. “É um local muito especial. Moro no Centro Histórico e, há muito tempo, passo aqui pela frente. Sempre imaginava o que poderia abrir aqui”, fala sobre a edificação, que estava desocupada há mais de cinco anos.

A inauguração do UP Food Art está prevista para a primeira semana de setembro. “Vai ser um presente para o bairro”, complementa o empreendedor. Com esse olhar atento à região, Émerson juntou-se ao sócio, Egles Notti, para dar vida às novidades. “A ideia é trazer novos serviços para a Andradas. Estamos na vanguarda da revitalização do Centro Histórico , que merece ser olhado com mais carinho”, diz Émerson.. “Vai ser um presente para o bairro”, complementa o empreendedor.

Conheça os restaurantes

O UP Food Art terá sete operações gastronômicas, com opções de parrilla, sushi, massas, pizzas, hambúrgueres, cafés e petiscos. O complexo, além disso, contará com um bistrô de alimentação saudável e um bar de drinks.

Canoas. A hamburgueria e o bar para comercialização de petiscos e drinks são de marca própria do complexo. Os demais parceiros ainda estão sendo definidos. A marca à frente da churrascaria é a Santa Bodega, comandada por empreendedores de Cachoeirinha . As massas e as pizzas estão sob cuidado da Otto Pizzeria, estabelecimento oriundo de. A hamburgueria e o bar para comercialização de petiscos e drinks são de marca própria do complexo. Os demais parceiros ainda estão sendo definidos.

Programações culturais

Para além da alimentação, o UP Food Art oferece programações artísticas em palco para shows. “ É um parque gastronômico, mas com um viés cultural ”, diz Émerson. O empreendedor também comanda o Theatro Fuga, negócio que, assim como o novo complexo do Centro Histórico, conta com agenda cultural.

Informações gerais

O UP Food Art está localizado na rua dos Andradas, nº 788, no Centro Histórico. O complexo gastronômico e cultural deve ser inaugurado na primeira semana de setembro. O atendimento ocorrerá todos os dias, das 9h à meia-noite. O espaço comporta cerca de 230 pessoas. A entrada é gratuita.