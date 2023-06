Banco Mundial aprova financiamento para revitalização do Centro e 4º Distrito

O empréstimo de 77,76 milhões de euros à Prefeitura de Porto Alegre para a execução do projeto Centro+4D foi aprovado nesta segunda-feira (12) pelo Conselho de Administração do Banco Mundial. O objetivo é apoiar uma requalificação inclusiva e sustentável do núcleo central de Porto Alegre, através de investimentos para melhorar a acessibilidade, as condições de vida, e promover uma série de intervenções positivas.

Serão implementadas intervenções físicas e institucionais nas áreas de mobilidade urbana, redução de riscos de alagamento, criação e melhorias de espaços públicos e áreas verdes, além de revitalização de equipamentos públicos e edificações históricas referenciais e um plano de turismo cultural. O projeto pretende, ainda, oferecer oportunidades para ampliação da participação do cidadão e responsabilidade social, e para a inclusão socioeconômica de grupos e indivíduos vulneráveis.



Segundo o prefeito Sebastião Melo (MDB), confirmar esse investimento significativo é mais uma conquista na grande mudança econômica e social que está acontecendo no Centro Histórico e no 4º Distrito. O objetivo da prefeitura é seguir avançando nesta busca por novas parcerias, para garantir a ampliação das obras necessárias para qualificar serviços e espaços públicos.



O Centro+4D será cofinanciado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), com recursos complementares de uma operação de crédito de € 51,84 milhões e terá contribuição de contrapartida do Município de R$ 164,9 milhões. A operação tem prazo final de pagamento de 35 anos, com um período de carência de 5 anos. O nome faz menção aos programas Centro+ e +4D, que visam a revitalizar ambas as as regiões.