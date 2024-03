LISTA: Oito negócios comandados por mulheres para conhecer em Porto Alegre

Mais do que uma data para flores e chocolates, o Dia Internacional da Mulher é um marco na luta pela visibilidade às adversidades diárias enfrentadas pelas mulheres. Neste 8 de março, confira uma lista com negócios comandados por empreendedoras inspiradoras para visitar em Porto Alegre.

1. Bar com inspiração uruguaia

Sophia Corá, um dos nomes por trás da Moa Cafeteria, o Tú Bar é o segundo negócio da empreendedora. Após morar por 10 anos no Uruguai, Sophia conta que quis resgatar memórias e sentidos de quando morou no país ao abrir o empreendimento. Localizado na rua Doutor Alcídes Cruz, nº 13, no bairro Santa Cecília, o bar abre ao público de terça-feira a sábado, das 18h à meia-noite. O cardápio conta com seis pratos e seis drinks, além de cervejas e algumas opções de vinho . Nos quitutes, os destaques são as papas fritas, pancho e copetín, lanches tradicionais do país. Tú Bar busca homenagear a cultura e a gastronomia uruguaia. Comandado por, um dos nomes por trás da Moa Cafeteria, o Tú Bar é o segundo negócio da empreendedora. Após morar por 10 anos no Uruguai, Sophia conta que quis resgatar memórias e sentidos de quando morou no país ao abrir o empreendimento. Localizado na rua Doutor Alcídes Cruz, nº 13, no bairro Santa Cecília, o bar abre ao público de terça-feira a sábado, das 18h à meia-noite.. Nos quitutes, os destaques são as papas fritas, pancho e copetín, lanches tradicionais do país.

2. Para os gamers de plantão





Com nove andares de prateleiras, o Vanessa Piasa, a Lends se define como uma biblioteca de jogos de tabuleiro, mas que atende tanto quem já conhece o universo dos jogos de tabuleiro quanto quem não tem a mínima noção e está em busca dos gateway games, os jogos de entrada. A ideia da Lends é popularizar os jogos de tabuleiro e facilitar o acesso aos jogos além daqueles já conhecidos no mainstream . O espaço opera de terça-feira a sábado, das 13h às 19h30min, na Associação Cultural Vila Flores. A locação dos jogos varia de R$ 25,00 a R$ 55,00 para sete dias, e pode ser feita de forma presencial ou online. Com nove andares de prateleiras, o Lends Club abriga jogos como Dungeons & Dragons, Catan, Mansions of Madness, e clássicos como Uno e Banco Imobiliário. Comandado por, a Lends se define como uma biblioteca de jogos de tabuleiro, mas que atende tanto quem já conhece o universo dos jogos de tabuleiro quanto quem não tem a mínima noção e está em busca dos gateway games, os jogos de entrada. A ideia da Lends é. O espaço opera de terça-feira a sábado, das 13h às 19h30min, na Associação Cultural Vila Flores. A locação dos jogos varia de R$ 25,00 a R$ 55,00 para sete dias, e pode ser feita de forma presencial ou online.

3. Cuca caseira





AMarla Kappaun, a loja conta com cucas frescas e congeladas, entre os sabores, os favoritos do público são as cucas de abacaxi com chocolate branco, uva e doce de leite . Os itens partem de R$ 22,00 e chegam a R$ 36,00 dependendo do sabor e do tamanho. A unidade do Bom Fim, na Capital opera de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h30min. Já a unidade de Atlântida opera todos os dias das 8h às 11h30min e das 14h30min às 19h30min. Da Vó é uma marca especializada em cucas. Comandada por, a loja conta com cucas frescas e congeladas, entre os sabores,. Os itens partem de R$ 22,00 e chegam a R$ 36,00 dependendo do sabor e do tamanho. A unidade do Bom Fim, na Capital opera de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h30min. Já a unidade de Atlântida opera todos os dias das 8h às 11h30min e das 14h30min às 19h30min.

4. Vinho feito por mulheres





Com foco no público jovem, o forma descomplicada, idealizado para ser consumido em qualquer lugar e ocasião . Criado pelas jovens empreendedoras Manoela Bertaso, Rafaela Aquino e Vanessa Hermes, o Suspeito conta com dois produtos em seu catálogo: o vinho branco 100% Chardonnay, que as empreendedoras garantem ser leve e fácil de beber, e a espumante branca brut, elaborada com as uvas Chardonnay, Prosecco e Riesling. Por enquanto, os produtos estão disponíveis no site da marca ou em restaurantes parceiros, como o Com foco no público jovem, o Suspeito é uma marca de vinhos que pensa na bebida de. Criado pelas jovens empreendedoras, o Suspeito conta com dois produtos em seu catálogo: o vinho branco 100% Chardonnay, que as empreendedoras garantem ser leve e fácil de beber, e a espumante branca brut, elaborada com as uvas Chardonnay, Prosecco e Riesling. Por enquanto, os produtos estão disponíveis no site da marca ou em restaurantes parceiros, como o Fervo , Pito, Tuyo bar Tú Bar , Otro Bar, entre outros.

5. Artesanato só para mulheres





Idealizado pela dupla Joana Barboza e Tainá Hessler, o espaço acolhedor e seguro para mulheres viverem experiências artísticas sem medo de cometer erros . Cada edição do projeto é uma surpresa, tanto para as participantes quanto para as sócias. As atividades duram até 4h e o valor para interessadas em participar é de R$100,00, e inclui todos os materiais necessários para o desenvolvimento do artesanato. Existe um limite de 15 pessoas por sessão, para que o projeto consiga manter a essência de ser um ambiente aconchegante e, acima de tudo, gerar conexões entre mulheres. As ações são divulgadas no Instagram @artesanatofeio. Idealizado pela dupla, o Artesanato Feio é uma iniciativa itinerante que busca oferecer um. Cada edição do projeto é uma surpresa, tanto para as participantes quanto para as sócias. As atividades duram até 4h e o valor para interessadas em participar é de R$100,00, e inclui todos os materiais necessários para o desenvolvimento do artesanato. Existe um limite de 15 pessoas por sessão, para que o projeto consiga manter a essência de ser um ambiente aconchegante e, acima de tudo, gerar conexões entre mulheres. As ações são divulgadas no Instagram @artesanatofeio.

6. Estúdio de dança no Gasômetro





O aulas de pole dance, acrobacias no tecido, exercícios de flexibilidade e danças urbanas, como hip hop, ritmos e twerk . A responsável pelo local é a professora de dança Susi Alves, que abriu sua primeira unidade há sete anos, em Viamão. O espaço está localizado na rua dos Andradas, nº 289, esquina com a rua General Vasco Alves. As aulas ocorrem por turmas nos dois turnos, mas o espaço está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h. Existem opções de pacotes mensais e trimestrais, com aulas desde uma vez na semana até o full pass, com acesso para todas as modalidades. Centro Artístico Susi Alves , espaço que fica no entorno da Usina do Gasômetro, no Centro Histórico, conta com. A responsável pelo local é a professora de dança, que abriu sua primeira unidade há sete anos, em Viamão. O espaço está localizado na rua dos Andradas, nº 289, esquina com a rua General Vasco Alves. As aulas ocorrem por turmas nos dois turnos, mas o espaço está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h. Existem opções de pacotes mensais e trimestrais, com aulas desde uma vez na semana até o full pass, com acesso para todas as modalidades.

7. Barbearia para o público LGBTQIAPN+





Focada no público LGBTQIAPN+, a barbearia Anne Bronzoni com barbearias voltadas majoritariamente para homens. Sem sucesso em conseguir emprego em outras barbearias, abriu a Navalha Maravilha, em sociedade com seu ex-cliente, Eduardo Rauber. O negócio funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 19h30min. Aos sábados, a operação é das 10h às 17h na rua José do Patrocínio, nº 754, no bairro Cidade Baixa. O local oferece serviços de barbearia, como corte de cabelo e barba, e limpeza de pele . Ainda, conta com serviços de salão de beleza, como cortes de cabelos longos, hidratação, químicas e tinturas. Focada no público LGBTQIAPN+, a barbearia Navalha Maravilha nasceu da experiência da sóciacom barbearias voltadas majoritariamente para homens. Sem sucesso em conseguir emprego em outras barbearias, abriu a Navalha Maravilha, em sociedade com seu ex-cliente, Eduardo Rauber. O negócio funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 19h30min. Aos sábados, a operação é das 10h às 17h na rua José do Patrocínio, nº 754, no bairro Cidade Baixa.. Ainda, conta com serviços de salão de beleza, como cortes de cabelos longos, hidratação, químicas e tinturas.

8. Tradição de mais de 30 anos